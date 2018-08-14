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Смерть на автостраде: в Генуе обрушился мост

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  • Спасатели на месте крушения моста в Италии
  • Спасатели на месте крушения моста в Италии
  • Спасатели на месте крушения моста в Италии
  • Спасатели на месте крушения моста в Италии
  • Спасатели на месте крушения моста в Италии
  • Спасатели на месте крушения моста в Италии
  • Спасатели на месте крушения моста в Италии
  • Спасатели на месте крушения моста в Италии
  • Спасатели на месте крушения моста в Италии
  • Спасатели на месте крушения моста в Италии
  • Спасатели на месте крушения моста в Италии
© REUTERS / Stefano Rellandini
Вертолет-спасатель летит над разрушенным мостом Моранди в итальянском портовом городе Генуя, Италия, 14 августа 2018 года.

Мост обрушился на автостраде на севере Италии в окрестностях города Генуя во вторник, 14 августа. В результате происшествия погибли 35 человек.

Жертвами крушения моста на севере Италии, в Генуе стали более 35 человек. Крушение произошло во вторник, днем 14 августа. Автострада длиной около двух метров обрушилась с высоты 70 метров.

Все ехавшие автомобили упали вниз. По сообщениям СМИ, причиной крушения могла стать молния, попавшая в основания моста. Эту версию подтверждают также очевидцы. На данный момент спасатели работают на месте крушения моста и расследуют причины катастрофы. 

Мост Моранди был открыт в 1967 году и проходил над жилыми домами, железнодорожными путями и промзоной. От него шла дорога к итальянской Ривьере и Югу Франции. 

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