17:08 18 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.88
  • EUR76.18
Поиск
Глава женералитета Каталонии Ким Торра в день траура по погибшим при терактах в Каталонии на политической акции у тюрьмы в муниципалитете Сан-Жоан-де-Вилаторрада

Сделать республику реальной: глава Каталонии о будущем региона

© Фото : фото предоставлено женералитетом Каталонии, автор Рубен Морено
Новости
Получить короткую ссылку
1401

Глава женералитета Каталонии Ким Торра после встречи с политзаключенными принял участие в митинге, посвященном памяти жертв террористических актов, организованном общественной организацией "Каталонская национальная ассамблея". Несмотря на просьбы родственников жертв трагедии, траурный митинг не обошелся без политических заявлений.

СУХУМ, 18 авг — Sputnik. Глава правительства Каталонии Ким Торра, на митинге посвященном первой годовщине терактов в Барселоне и Камбрильсе, сделал ряд политических заявлений, главное из которых — обещание приложить все силы для "создания республики", передает РИА Новости.

Торра прибыл на митинг после посещения тюрьмы Льедонерс, в которой на время проведения следствия заключены каталонские политики, подозреваемые в организации и проведении незаконного референдума о независимости Каталонии. В числе заключенных, обвиняемый в организации восстания и растрате госсредств, бывший советник внутренних дел Жоаким Форн, занимавший эту должность в момент терактов.

Города мира. Барселона
© Sputnik . Владимир Астапкович
Каталония оспорит отстранение правительства в Конституционном суде

"Мы будем идти вперед, чтобы сделать реальной республику, это обещание всего каталонского правительства и большинства каталонского парламента", — заявил Торра, выступая перед собравшимися. Глава Каталонского правительства озвучил слова, содержащегося в той же тюрьме, главы общественной организации Omnium Cultural Жорди Куишара, о том, что стремящиеся к независимости имеют право не только "не защищаться", а "атаковать несправедливое Испанское государство".

Ким Торра считает "фарсом" судебное разбирательство против 25-ти каталонских политиков. "Европа заявила, что мы правы", — сказал он.

В преддверии дня траура, родственники погибших и пострадавших в результате терактов, обратились к политикам с просьбой хотя бы на один день оставить политические противоречия в стороне и, забыв о разногласиях, вместе почтить память погибших. Несмотря на такое обращение, с утра на улице Рамбла, где произошел теракт, между сторонниками независимости и гражданами, поддерживающими сохранение целостности государства, происходили словесные перепалки и небольшие стычки.

Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон
© Sputnik . Джорди Бойшареу
Пучдемон: не собираюсь скрываться от правосудия, но от подлинного

В августе 2017 года в Испании произошло два теракта. 17 августа автофургон врезался в толпу на пешеходной части улицы Рамбла в Барселоне. В ночь на 18 августа история повторилась в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны.

В результате теракта погибло 16 человек, 137 человек получили травмы разной степени тяжести. Пострадали граждане 34 стран.

Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. В каталонскую ячейку входили как минимум 11 человек, шесть были уничтожены полицией, двое погибли за несколько часов до нападений при взрыве дома в Альканаре, где террористы готовили бомбы, еще трое арестованы.

По итогам референдума, прошедшего 1 октября 2017 года, парламент Каталонии принял резолюцию о независимости. В ответ на это сенат Испании утвердил введение прямого правления испанских властей в автономном сообществе. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов.

Акции в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
Каталония ждала 300 лет, подождет еще

В марте Верховный суд Испании предъявил обвинения 25-ти каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости, 13-ти из них — в организации восстания. Шесть человек были объявлены в международный розыск, были выданы ордера на их экстрадицию, девять политиков находятся в тюрьмах. В предварительном заключении находятся бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас, бывшие советники женералитета Рауль Ромева, Долорс Басса, Жоаким Форн, Жорди Туруль и Жозеп Руль, экс-спикер парламента Карме Форкадель, бывший глава общественной организации Каталонская национальная Ассамблея Жорди Санчес и глава другой общественной организации Omniun Cultural Жорди Куишар.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Теги:
независимость, референдум, Каталония, Испания


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Производство лекарственных препаратов в Хабаровске
    Не лечит, а калечит

    Партия сильнодействующих лекарств из Латвии, которая предназначалась для лечения солдат ВСУ, три месяца пролежала на складе без надлежащих условий.

  • Почему так дорого?

    Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.

  • Здание Белого дома в Вашингтоне за забором
    Крепкий лей

    Как обвал рубля ударил по Молдове, и что ждет российскую валюту в конце августа и сентябре, выяснял корреспондент Sputnik.

  • Две женщины на улице. архивное фото
    Второй будешь?

    Закон в Таджикистане запрещает иметь двух жен, но это мало кого останавливает: для девушек статус второй жены - пылкая любовь без надоедливой бытовухи, для женщин постарше - решение материальных проблем и спасение от одиночества.

  • Успенский собор и колокольня Рязанского кремля
    Братские отношения

    Во время форума древних городов посол Узбекистана в России предложил Рязани стать побратимом Бухары.

  • Военный с биноклем, иллюстративное фото
    Улетела навсегда

    Силы обороны Эстонии прекратили поиски выпущенной истребителем НАТО ракеты класса "воздух-воздух".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Роберт де Ниро
Легендарный мафиози или милый дедушка: Роберту де Ниро — 75 лет
Ракетоносцы Ту-160 впервые приземлились на Чукотке
Ракетоносцы Ту-160 впервые приземлились на Чукотке
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia