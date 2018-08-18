Сделать республику реальной: глава Каталонии о будущем региона

Глава женералитета Каталонии Ким Торра после встречи с политзаключенными принял участие в митинге, посвященном памяти жертв террористических актов, организованном общественной организацией "Каталонская национальная ассамблея". Несмотря на просьбы родственников жертв трагедии, траурный митинг не обошелся без политических заявлений.

СУХУМ, 18 авг — Sputnik. Глава правительства Каталонии Ким Торра, на митинге посвященном первой годовщине терактов в Барселоне и Камбрильсе, сделал ряд политических заявлений, главное из которых — обещание приложить все силы для "создания республики", передает РИА Новости.

Торра прибыл на митинг после посещения тюрьмы Льедонерс, в которой на время проведения следствия заключены каталонские политики, подозреваемые в организации и проведении незаконного референдума о независимости Каталонии. В числе заключенных, обвиняемый в организации восстания и растрате госсредств, бывший советник внутренних дел Жоаким Форн, занимавший эту должность в момент терактов.

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"Мы будем идти вперед, чтобы сделать реальной республику, это обещание всего каталонского правительства и большинства каталонского парламента", — заявил Торра, выступая перед собравшимися. Глава Каталонского правительства озвучил слова, содержащегося в той же тюрьме, главы общественной организации Omnium Cultural Жорди Куишара, о том, что стремящиеся к независимости имеют право не только "не защищаться", а "атаковать несправедливое Испанское государство".

Ким Торра считает "фарсом" судебное разбирательство против 25-ти каталонских политиков. "Европа заявила, что мы правы", — сказал он.

В преддверии дня траура, родственники погибших и пострадавших в результате терактов, обратились к политикам с просьбой хотя бы на один день оставить политические противоречия в стороне и, забыв о разногласиях, вместе почтить память погибших. Несмотря на такое обращение, с утра на улице Рамбла, где произошел теракт, между сторонниками независимости и гражданами, поддерживающими сохранение целостности государства, происходили словесные перепалки и небольшие стычки.

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В августе 2017 года в Испании произошло два теракта. 17 августа автофургон врезался в толпу на пешеходной части улицы Рамбла в Барселоне. В ночь на 18 августа история повторилась в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны.

В результате теракта погибло 16 человек, 137 человек получили травмы разной степени тяжести. Пострадали граждане 34 стран.

Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. В каталонскую ячейку входили как минимум 11 человек, шесть были уничтожены полицией, двое погибли за несколько часов до нападений при взрыве дома в Альканаре, где террористы готовили бомбы, еще трое арестованы.

По итогам референдума, прошедшего 1 октября 2017 года, парламент Каталонии принял резолюцию о независимости. В ответ на это сенат Испании утвердил введение прямого правления испанских властей в автономном сообществе. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов.

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В марте Верховный суд Испании предъявил обвинения 25-ти каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости, 13-ти из них — в организации восстания. Шесть человек были объявлены в международный розыск, были выданы ордера на их экстрадицию, девять политиков находятся в тюрьмах. В предварительном заключении находятся бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас, бывшие советники женералитета Рауль Ромева, Долорс Басса, Жоаким Форн, Жорди Туруль и Жозеп Руль, экс-спикер парламента Карме Форкадель, бывший глава общественной организации Каталонская национальная Ассамблея Жорди Санчес и глава другой общественной организации Omniun Cultural Жорди Куишар.

*Террористическая организация, запрещенная в России.