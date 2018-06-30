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Турист с чемоданом

Названы города, где туристам не рады

© Фото : Pexels
Новости
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Растущий туристический поток привел к появлению термина "overtourism" — чрезмерное количество посетителей по отношению к местному населению. У этого явления, конечно, есть свои последствия.

СУХУМ, 30 июн — Sputnik. В некоторых странах туристов встречают уже в аэропорту с плакатами "Отправляйтесь домой", а иногда просто не обслуживают, сообщает РИА Новости со ссылкой на Aviasales.

Эксперты сервиса изучили законодательные инициативы и составили список мест, где туристам не рады.

  • Венеция

Только в прошлом году город посетили 5,3 миллиона путешественников, при населении в 633 тысячи человек. В результате муниципалитет ввел штрафы до 500 евро за выброс мусора, купание в каналах и езду на велосипеде, а также установили турникеты на дорогах для регулировки движения. В скором времени собираются еще и ограничить количество туристических лайнеров, заходящих в лагуну.

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  • Барселона

Антитуристические акции не заканчиваются и в Барселоне. В августе прошлого года группа неизвестных остановила двухэтажный автобус, пригрозила водителю ножом, прокричала "You are not welcome! Go home!" ("Вам здесь не рады! Отправляйтесь домой") и скрылась. Недавно члены радикальных левых течений Каталонии опубликовали видео, на котором запечатлено, как они при помощи силиконового клея и скрепок закрывают замки хостелов, туристических офисов, камер хранения и прокатов велосипедов.

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Власти начали регулировать поток отдыхающих еще в 2015 году. Местные жители обеспокоены тем, что приезжие раздувают цены на жилье и еду, а вместе с тем растет уровень преступности.

Плюс ко всему власти запретили алкоголь и наркотики в Квартале красных фонарей, а тургруппам от пяти человек запрещено смотреть на проституток, иначе гидам выписывают штраф от 190 до 950 евро.

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  • Дубровник и Санторини 

Власти Дубровника и Санторини ограничили количество посетителей до восьми тысяч в день.

  • Милан

В Милане запретили селфи-палки, напитки в стеклянных бутылках и передвижные вагончики с едой.

  • Ибица и Майорка

В ответ на жалобы местных жителей Ибицы и Майорки власти повысили туристический налог в два раза с мая этого года.

  • Боракай

Филиппинский остров Боракай закрыли от туристов с конца апреля на шесть месяцев из-за загрязнения.

  • Мачу Пикчу

С целью сохранения исторических и природных объектов в прошлом году ограничили доступ на Мачу Пикчу (билеты продают на полдня, и проход разрешен только с гидом) и ввели туристический налог в 30 долларов в Ботсване (где и так самые дорогие сафари-туры).

Всего, по данным Euromonitor, в 2017 году число туристических поездок составило 1,3 миллиарда. Из них половина пришлась всего на 100 городов.




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