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Прощание с писателем Э. Успенским

"Спасибо, что подарили нам жизнь": Чебурашка простился с Успенским

© Sputnik . Владимир Астапкович
Новости
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Церемония прощания с писателем пройдет 18 августа в Москве в Большом зале ЦДЛ. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

СУХУМ, 18 авг — Sputnik. "Союзмутфильм" создал ролик, посвященный Эдуарду Успенскому. В ролике Чебурашка благодарить писателя за то, что он подарил ему жизнь и за счастливое детство зрителей.

"Дорогой Эдуард Николаевич, спасибо, что подарили нам жизнь. Спасибо за счастливое детство всех наших зрителей. Мы вас любим. Вы всегда будете с нами", — говорит он.

Эдуард Успенский ушел из жизни 15 августа в возрасте 80 лет у себя дома в Новой Москве. В последние годы от боролся с онкологией.

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Успенский – всеми любимый детский писатель, сценарист, автор легендарных произведений о Чебурашке, приключениях в Простоквашино. Он был одним из создателей передач "Спокойной ночи, малыши!" и "АБВГДейка".

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Теги:
Чебурашка, Эдуард Успенский


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