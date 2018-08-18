Ученые научились диагностировать болезнь Паркинсона на ранней стадии

СУХУМ, 18 авг — Sputnik. Южнокорейские ученые нашли способ раннего распознавания болезни Паркинсона по изменениям в сетчатке глаз, результаты исследования публикует издание News Medical со ссылкой на журнал Neurology, передает РИА Новости.

"Взаимосвязь изменений сетчатки глаза и гибели клеток головного мозга была выявлена впервые в истории медицины. Это открытие может позволить диагностировать болезнь Паркинсона обычным сканированием глаз", — сказала автор исследования, доктор Сеульского национального университета Джи-Янг Ли.

Объектом изучения стали 49 человек, у которых уже было обнаружено заболевание, и 54 здоровых взрослых человека. Результаты наблюдений сравнивались и систематизировались.

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Эксперты реагируют не без доли скептицизма, говоря о необходимости подтверждения полученных результатов дальнейшими, более масштабными исследованиями.

Не так давно стало известно, что японские ученые из университета Киото с 1 августа начнут первые в мире клинические испытания на людях по созданию и пересадке нервных клеток из искусственных многофункциональных стволовых клеток для лечения болезни Паркинсона.

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Болезнь Паркинсона, которая до сих пор не поддающаяся лечению, ведет к потере подвижности из-за сокращения количества нервных клеток и недостатка вырабатываемого ими дофамина. Недостаток этого вещества в организме приводит к повышенной инертности и замедлению когнитивных процессов.