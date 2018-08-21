Совершено покушение на президента Афганистана Ашрафа Гани

Во вторник утром президентский дворец в Кабуле подвергся ракетному обстрелу. Данных о пострадавших пока нет.

СУХУМ, 21 авг — Sputnik. В Кабуле, во время произнесения президентом Ашрафом Гани поздравительной речи по случаю праздника Курбан Байрам, была совершена ракетная атака на президентский дворец, передает РИА Новости со ссылкой на Tolo news.

СМИ сообщают, обстрел произошел в 9:00 по местному времени. Целью нападения стал президентский дворец и правительственный квартал города, где располагаются посольства иностранных государств.

Подробности инцидента не известны. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

"Существуют группировки, которые продолжают насилие и, совершив ракетный обстрел, они не смогут остановить развитие Афганистана", —заявил президент Афганистана Ашраф Гани.

Также стало известно, что нападение спланировала и осуществила группа афганских повстанцев. Силам безопасности Афганистана удалось ликвидировать двух участников нападения. В окрестностях президентского дворца продолжаются уличные бои. Военный вертолет ведет огонь по нападавшим с воздуха. Серьезный бой завязался в окрестностях крупнейшей мечети Кабула "Идгах", откуда,скорее всего, и был нанесен ракетный удар.