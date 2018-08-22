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Купюры разного номинала и разной валюты. Рубли и евро.

Курс евро превысил 78 рублей

© Sputnik . Игорь Самойлов
Новости
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В понедельник с начала торгов на московской бирже курс рубля снизился к доллару и евро.

СУХУМ, 22 авг — Sputnik. Европейская валюта растет и уже перевалила за 78 рублей впервые с 13 августа, курс рубля в начале дня снизился к доллару и евро, следует из данных Московской биржи, передает РИА Новости.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10:08 среды рос на 15 копеек — до 67,42 рубля, курс евро — на 20 копеек — до 78,05 рубля (уже поднимался до 78,07 рубля), также следует из данных Московской биржи.

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Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,67% — до 73,12 доллара за баррель.

Теги:
евро, доллары, рубль, Московская биржа, Россия


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