По версии следствия, в Адлере 17 февраля 2018 года двое жителей Абхазии продали огнестрельное оружие людям, которые оказывали содействие органам ФСБ России.

СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Жителя Абхазии будут судить в Сочи за контрабанду оружия и боеприпасов, сообщает "Кубань 24".

Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю раскрыл преступление в августе 2018 года. По версии следствия, в Адлере 17 февраля 2018 года двое жителей Абхазии продали огнестрельное оружие людям, содействовавшим органам ФСБ России.

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"Злоумышленники получили от них 80 тысяч рублей, после чего деятельность одного из них была пресечена сотрудниками территориального подразделения ФСБ России. Второго фигуранта объявили в розыск", – говорится в сообщении "Кубань 24" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

Уголовное дело возбудили по статье "Незаконные хранение, сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору" и "Покушение на незаконное перемещение через таможенную границу огнестрельного оружия и боеприпасов". Обвиняемому грозит от двух до шести лет лишения свободы и штраф до 100 тысяч рублей. Дело направили в Адлерский районный суд.