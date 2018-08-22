Чемпион мира и Европы Тьери Анри возглавит французский "Бордо"

Завершивший в 2014 году профессиональную карьеру, лучший бомбардир сборной Франции по футболу Тьери Анри согласился сменить Густаво Пойета на посту главного тренера "Бордо".

СУХУМ, 22 авг — Sputnik. Занимавший пост второго тренера в сборной Бельгии на чемпионате мира по футболу в России, Тьери Анри может начать самостоятельную тренерскую карьеру. Наиболее вероятным местом продолжения карьеры является французский клуб "Бордо", передает портал "Чемпионат".

17 августа руководство футбольного клуба уволило уругвайского специалиста Густаво Пойета, нещадно критиковавшего трансферную политику клуба. В частности, Пойет подверг жесткой критике решение о продаже в "Монпелье" нападающего команды Гаэтана Лаборда.

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Футболисты негативно восприняли новость об отстранении от работы Пойета. Часть команды не являлась на тренировки, пока президент клуба лично не успокоил футболистов, гарантировав качественную замену тренеру.

Тьери Анри является легендарным футболистом и пока начинающим тренером. За свою карьеру Анри защищал цвета таких клубов, как "Монако", туринский "Ювентус", лондонский "Арсенал" и испанскую "Барселону". Чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций.

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Нападающий принял участие в 123 матчах за сборную Франции, забив в них 51 мяч, что является лучшим результатом в истории национальной сборной Франции.

Анри с 2016 года входит в тренерский штаб Роберто Мартинеса, главного тренера сборной Бельгии, с которой выиграл бронзовые медали на Чемпионате мира в России.