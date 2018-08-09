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Четыре безответных: как абхазская "молодежка" обыграла Нигерию в футбол

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© Sputnik / Илона Хварцкия Бадрак Авидзба

Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии состоялся в среду 8 августа в 18:00 на сухумском стадионе "Динамо".

Молодежная сборная Абхазии по футболу со счетом 4:0 победила студенческую сборную Нигерии в товарищеском матче на стадионе "Динамо" в Сухуме 8 августа. Матч между командами вызвал немалый интерес среди любителей футбола, на западной трибуне найти свободное место было трудно.

С самого начала матча абхазские футболисты преимущественно владели мячом, создавая хорошие моменты для того, чтобы открыть счет уже в первые минуты.

На протяжении всей встречи сборная Абхазии владела игровым преимуществом, что и привело к победе со счетом 4:0.

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Информация о том, что Федерация футбола Грузии обеспокоена по поводу запланированного матча сборной Нигерии и Абхазии и направила ноту с требованием о реагировании в FIFA, появилась 5 августа.

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В МИД Грузии также заявили журналистам, что "все соответствующие каналы как по линии МИД, так и Федерации футбола подключены для уточнения информации". Несмотря на это, матч между сборными Абхазии и Нигерии состоялся.

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