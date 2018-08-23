Депутат Госдумы: Вышинский стал жертвой "увядающего рейтинга" Порошенко

24 августа, в пятницу, исполнится 100 дней с тех пор, как Вышинский находится в заключении по обвинению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

СУХУМ, 23 авг — Sputnik. Подозреваемый Киевом в госизмене руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский стал заложником многоходовой политической игры и "увядающего рейтинга" президента Украины Петра Порошенко, заявил депутат от "Единой России", член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко, передает РИА Новости. © Sputnik . Стрингер Сто дней под арестом: глава СПЧ и украинский омбудсмен обсуждают права Вышинского

"Кирилл оказался в заложниках большой политической игры, увядающего рейтинга Петра Порошенко. У действующего президента скоро выборы, ему жизненно важно поддерживать и формировать образ врага в лице России, ему важно изолировать информационное пространство Украины от независимой и объективной информации о том, что происходит в самой Украине и за ее пределами", — сказал Ревенко.

По словам депутата, "заткнуть рот и закрыть глаза" — главные инструменты, которыми сейчас пользуется Порошенко, чтобы увеличить собственные шансы переизбраться на второй срок и остаться у власти.

Евгений Ревенко также заявил, что Вышинский оказался в заложниках, так как сразу после его задержания стали предлагаться идеи о "некоем обмене журналиста на людей, которые получили в России реальные сроки за подготовку террористических актов".

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"На Кирилла и его семью все эти 100 дней оказывается беспрецедентное давление, его вынуждают подписаться под тем, чего он не совершал. Сами по себе обвинения звучат абсурдно. По сути дела ему инкриминируется журналистская работа: сбор и официальное распространение информации, которая не всегда совпадала с нынешними официальными взглядами Киева. Кирилл держится мужественно, и я хотел бы еще раз выразить слова поддержки лично ему и его близким. Своих мы не бросаем", —подчеркнул Ревенко.

Парламентарий считает, что журналистскому сообществу и российским органам государственной власти необходимо усилить давление на Киев, особенно через международные организации, для скорейшего освобождения журналиста.

"Арест Вышинского должен стать для Порошенко настоящей саднеющей занозой, которую мы рекомендуем поскорее вытащить", — сказал депутат Госдумы.

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Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал. В июле арест Вышинского был продлен до 8 сентября.