Европейская федерация журналистов требует освобождения Вышинского

СУХУМ, 23 авг —Sputnik. Европейская федерация журналистов осуждает арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и настаивает на его освобождении, заявил генеральный секретарь ЕФЖ Рикардо Гутьеррес, передает РИА Новости.

Гутьеррес напомнил, что сразу после ареста журналиста ЕФЖ официально осудила нарушение прав и свобод прессы, опубликовав специальное коммюнике на платформе для защиты журналистов Совета Европы. Однако ответ руководства Украины, которое пыталось оправдать арест, посчитали в федерации абсолютно неубедительным.

"В ответе, опубликованном на той же платформе 12 июля, украинское правительство пытается оправдать арест. Но они приводят серию фактов, которые всего лишь являются частью профессии журналиста Вышинского и его коллег. Их упрекают в том, что они писали о референдуме в Крыму. Но это – работа любого уважающего себя журналиста. Из ответа видно, что работа Вышинского не подходила руководству Украины, и именно поэтому они решили обвинить его в государственной измене и арестовать. Ответ украинского правительства нам кажется совершенно неубедительным", — заявил Гутьеррес.

ЕФЖ неизменна в своей позиции и требует скорейшего освобождения журналиста, подчеркнул Рикардо Гутьеррес.

"Наша позиция неизменна: Вышинского нужно освободить. Для нас этот случай – актуальная повестка дня, официально зарегистрированный случай нарушения прав журналистов. Пока ситуация не решена, страну-нарушительницу осуждает все мировое сообщество", — подчеркнул генсек.

© Sputnik . Стрингер Вышинский поблагодарил международное сообщество за оказанное внимание

К коммюнике ЕФЖ по Кириллу Вышинскому присоединился ряд других авторитетных организаций, отметил Гутьеррес.

"К нашему коммюнике о Вышинском присоединились американский Комитет по защите журналистов (Committee to Protect Journalists, CPJ), Репортеры без границ (Reporters sans frontières, RSF) Его случай пользуется широкой поддержкой организаций, борющихся за свободу прессы. Представитель отдела защиты прессы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE) также осудил этот арест", — заключил генсек.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием немедленно остановить насилие над работниками СМИ.

© Sputnik . Алексей Вовк Василий Муравицкий: властям Украины нужна война — для оправдания репрессий

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.