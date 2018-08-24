Путин: работа по увеличению пропуска на абхазо-российской границе продолжится

СУХУМ, 24 авг — Sputnik. Ситуация с пропуском на российско-абхазской границе меняется в лучшую сторону, работа по увеличению пропуска будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом республики Раулем Хаджимба. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что на предыдущей встрече Хаджимба указал на ряд проблем, связанных с необходимостью увеличить пропускную способность на границе.

"Как мы сейчас с вами констатировали в ходе рабочего обеда, ситуация поменялась в лучшую сторону. Надеюсь, мы и дальше будем двигаться в этом направлении, укрепляя и внешний контур, и разбюрокрачивая работу на пунктах пропуска между Абхазией и Российской Федерацией", — сказал российский лидер.

Первая официальная встреча глав двух государств состоялась в ноябре 2014 года. Рауль Хаджимба и Владимир Путин подписали Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве в сочинской резиденции Путина "Бочаров ручей" 24 ноября 2014 года.

Следующая встреча на высшем уровне состоялась 15 мая 2015 года, тогда президенты Абхазии и России обсудили двусторонние отношения в Сочи. Стороны рассмотрели взаимоотношения в торгово-экономической, правоохранительной и инвестиционной сферах, а также уделили особое внимание реализации Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанного президентами в ноябре 2014 года.

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Взаимодействие в сфере экономики и безопасности РФ и Абхазии Рауль Хаджимба и Владимир Путин обсудили на встрече в Москве 18 февраля 2016 года.

Президент Абхазии и президент России провели встречу в Пицунде 8 августа 2017 года. В ходе встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве в области организации медицинского страхования граждан РФ, постоянно проживающих в Абхазии.