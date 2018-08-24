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На троих: встреча президентов России, Абхазии и Южной Осетии

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  • Президент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Абхазия Р. Хаджимбой и президентом Республики Южная Осетия А. Бибиловым
  • Президент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Абхазия Р. Хаджимбой и президентом Республики Южная Осетия А. Бибиловым
  • Президент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Абхазия Р. Хаджимбой и президентом Республики Южная Осетия А. Бибиловым
  • Президент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Абхазия Р. Хаджимбой и президентом Республики Южная Осетия А. Бибиловым
  • Президент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Абхазия Р. Хаджимбой и президентом Республики Южная Осетия А. Бибиловым
  • Президент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Абхазия Р. Хаджимбой и президентом Республики Южная Осетия А. Бибиловым
  • Президент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Абхазия Р. Хаджимбой и президентом Республики Южная Осетия А. Бибиловым
  • Президент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Абхазия Р. Хаджимбой и президентом Республики Южная Осетия А. Бибиловым
  • Президент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Абхазия Р. Хаджимбой и президентом Республики Южная Осетия А. Бибиловым
  • Президент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Абхазия Р. Хаджимбой и президентом Республики Южная Осетия А. Бибиловым
  • Президент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Абхазия Р. Хаджимбой и президентом Республики Южная Осетия А. Бибиловым
© Sputnik . Сергей Гунеев
24 августа 2018. Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба (слева) во время встречи, приуроченной к 10-летию признания Россией независимости республики.

Встреча президента Российской Федерации с президентами Абхазии и Южной Осетии состоялась в Москве в пятницу 24 августа.

Президенты трех государств – Владимир Путин, Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов — обсудили вопросы сотрудничества и дальнейшего развития отношений.

Первая официальная встреча Путина и Хаджимба состоялась в ноябре 2014 года. Рауль Хаджимба и Владимир Путин подписали Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве в сочинской резиденции Путина "Бочаров ручей" 24 ноября 2014 года.

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Следующая встреча на высшем уровне состоялась 15 мая 2015 года, тогда президенты Абхазии и России обсудили двусторонние отношения в Сочи. Стороны рассмотрели взаимоотношения в торгово-экономической, правоохранительной и инвестиционной сферах, а также уделили особое внимание реализации Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанного президентами в ноябре 2014 года.

Взаимодействие в сфере экономики и безопасности РФ и Абхазии Рауль Хаджимба и Владимир Путин обсудили на встрече в Москве 18 февраля 2016 года.

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Президент Абхазии и президент России провели встречу в Пицунде 8 августа 2017 года. В ходе встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве в области организации медицинского страхования граждан РФ, постоянно проживающих в Абхазии.



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