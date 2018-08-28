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Девушка прыгает через огонь, архивное фото

Злые духи, костер, гадания: традиции и ритуалы праздника Нанхуа

© Sputnik . Алексей Мальгавко
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Согласно Абхазским традициям, 28 августа почитают память умерших, накрывают стол и зажигают поминальные свечи. О том, к каким истокам уходит этот праздник, связан ли он с христианскими традициями и какие ритуалы ему предшествуют, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Истоки и традиции

28 августа в Абхазии традиционно почитают память умерших. В семьях накрывают столы с плодами сезонного урожая, зажигают свечи.  Традиция совпадает также с христианским праздником Успения Пресвятой Богородицы.

По словам этнолога Валерия Бигуаа, абхазский праздник хоть и совпадает с христианским и уходит истоками к нему, но связан с другим поводом и иными обычаями. В этот день в абхазских семьях принято вспоминать об умерших родственниках. 

Храм Дранда.
© Sputnik Илона Хварцкия
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По традиции глава семьи должен встать с утра пораньше и обратиться к Богу с молитвой о благословении. Женщина же начинает свой день с приготовления национальной еды, которая будет подана к столу. 

В день праздника важно, чтобы на столе был новый урожай, все, что созрело у хозяина за лето. 

"На стол кладут варенную кукурузу, инжир, мед, дыню, то есть все, что созревает в это время. Также подают абхазскую халву, на которую ставят только зажженную свечу и пока она горит, считается, что в доме присутствуют духи умерших родственников. После того, как накроют на стол, хозяева открывают двери. Пока горит свеча, никто не должен разговаривать и выходить из комнаты. Когда свеча тухнет, члены семьи могут начать есть, хозяин поднимает бокал молодого вина и просит у Бога, чтобы весь следующий урожай был использован только по хорошему поводу", — объяснил этнолог.

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Костер, духи, гадания

Но перед тем как сесть за стол, попробовать новый урожай и вспомнить умерших родственников, нужно провести несколько традиционных ритуалов.

Считается, что в ночь на праздник на свет выходит вся нечисть, злые духи, которые гуляют по улицам и приносят беды в дома. В древности, чтобы защитить себя от злых духов крепили к волосам кусочек воска от свечи, а у порога дома вешали самодельный круг из веток деревьев, чтобы не впустить нежеланных гостей. По словам этнолога Эсмы Тодуа, молодые люди собирались в компании и отправлялись в лес, где разжигали большой костер. Сами они прятались за деревьями  и ждали, пока кто-то подойдет к нему, чтобы погреться. Тот, кто "попался" и считался злым духом. Так вот и узнавали, кто приносит беды в дома. 

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Чтобы изгнать духов, не запустить их в дом и не допустить беды жители Очамчырского района Абхазии в ночь перед праздником разводят огонь перед домом и прыгают через него. Этот ритуал называют "барбанджиа". Перевести его невозможно. Историки считают, что название произошло из-за ассоциации со звуками пламя. 

"Обычно я кидаю в костер семена кинзы или сухие листья папоротника. Перед тем как разжечь огонь, нужно вокруг себя посыпать солью, а потом уже три раза перепрыгнуть через пламя. Ночью у порога дома нельзя оставлять никакие вещи, их могут забрать злые духи", — рассказала о традициях праздника  жительница села Гуп Светлана Ханагуа. 

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В Гудаутском районе к духам относятся иначе. Обычно молодые люди после двенадцати часов ночи становятся на пересечении трех улиц и прислушиваются к голосам, которые предсказывают им будущее. Сегодня в этот праздник  девушки специально вызывают духов, чтобы узнать о своей судьбе.

Ажьырныхуа.
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"После двенадцати ночи нужно сесть в круг, сидеть молча, запрещено смеяться и произносить любые звуки, даже кашлять нельзя. Если духи предрекут вам несчастье, то вы услышите звуки криков и посуды, как будто они собираются ее мыть – это к похоронам. А если в будущем в доме будет свадьба, то духи "зайдут" с песней", — рассказала жительница села Дурипш Эмма Джения.

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Таким образом  28 августа в абхазских семьях почитают память умерших родственников, избавляются от потустороннего влияния и "приветствуют" новый урожай.

Теги:
праздники, Успение Пресвятой Богородицы, Абхазия


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