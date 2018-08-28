Роухани рассказал, почему США вышли из ядерного соглашения

Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Германия, Британия, Китай, США, Франция, Россия) было заключено в июле 2015 года.

СУХУМ, 28 авг —Sputnik. Протесты и митинги в Иране подтолкнули президента США Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил иранский президент Хасан Роухани, отвечая на вопросы депутатов парламента относительно экономических проблем в стране, передает РИА Новости. © Sputnik . Алексей Филиппов Иран обратился с жалобой на США в международный суд ООН

"Декабрьские-январские события побудили Трампа объявить: "Я не останусь в СВПД, если только Европа и другие страны не саккомпанируют мне относительно региона и вопроса о ракетах, если они не сделают этого, я выйду из соглашения в одностороннем порядке", — приводятся слова Роухани.

Соглашение подразумевает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций. В начале мая президент США объявил, что Вашингтон выходит из этого соглашения. США ввели в действие масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения Соглашения.

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В самых крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Решт, Исфахан и Мешхед, с 28 декабря прошлого года несколько дней подряд проходили массовые акции социального протеста. Тогда президент Роухани сказал, что протесты вызваны внутренними проблемами Ирана, а также вмешательством со стороны иностранных государств. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями между участниками и полицией.