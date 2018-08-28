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Инаугурация президента России В. Путина

Путин освободил от должностей 15 генералов силовых структур

Пресс-служба Президента РФ
Новости
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Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

СУХУМ, 28 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин отправил в отставку 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН и Следственного комитета,передает РИА Новости.

Среди уволенных значатся начальник ГУМЧС по Томской области Михаил Бегун, замначальника ГУМВД по Саратовской области Андрей Бойко, начальник УФСИН по Коми Игорь Ванеев, начальник УМВД по Ульяновской области Юрий Варченко, а также первый замруководителя военного следственного управления СК по Южному военному округу Дмитрий Васильев.

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© Sputnik . Михаил Климентьев
Путин уволил одиннадцать генералов

Более того, свои посты освободили начальник ГУМЧС по Мурманской области Владимир Гусев, глава ГУМЧС по Сахалинской области Денис Ильинов, руководитель СУСК по Кемеровской области Сергей Калинкин, замначальника ГУМВД по Кемеровской области Игорь Коршунов и руководитель УФСИН по Омской области Сергей Корючин.

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Также освобождены от должности начальник УМВД по Брянской области Валентин Кузьмин, начальник департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Сергей Ляшенко, начальник УФСИН по Волгоградской области Павел Радченко, первый замначальника Договорно-правового департамента МВД Геннадий Спирин, замначальника ГУМВД по Нижегородской области Григорий Ткаченко.

Глава государства также освободил от должности замглавы МЧС Владлена Аксенова.

Теги:
увольнение, генералы, МЧС России, Федеральная служба исполнения наказаний РФ, Владимир Путин, Россия


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