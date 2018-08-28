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Ученые рассказали, чем опасен шашлык

© Sputnik . Наталья Айриян
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Исследовав рацион питания почти 350 тысяч жителей Китая, ученые установили смертельную опасность готовки на углях.

СУХУМ, 28 авг — Sputnik. Исследователи из Оксфордского университета выявили, что частое употребление приготовленной на углях пищи увеличивает риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Lenta.ru.

Шашлык
© flickr.com/ Dmitry Zuev
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Ученые опросили 341 730 жителей Китая в возрасте 30-79 лет, установив, как часто они употребляли продукты сгорания угля, древесины и древесного угля. Около 22,5 процентов добровольцев на протяжении последних 30 лет использовали для приготовления твердое топливо, 24,6 процента — около 10-29 лет, а 53 процента — менее 10 лет или никогда.

За время проведения исследования от сердечно-сосудистых заболеваний умерли 8304 участника, и, как отмечают ученые, каждое десятилетие постоянной готовки на углях бывало связано с увеличением риска смерти на три процента.

Таким образом, исследователи заключили, что использование электричества или газа для приготовления пищи значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.



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