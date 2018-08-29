14:16 29 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.15
  • EUR79.56
Поиск
Ситуация на границе Бразилии и Венесуэлы

Власти Бразилии направили войска на границу с Венесуэлой

© REUTERS / Nacho Doce
Новости
Получить короткую ссылку
40 0 0

Президент Бразилии Мишел Темер обратился к гражданам страны и объяснил причину отправки войск на границу с Венесуэлой.

СУХУМ, 29 авг — Sputnik. Президент Бразилии Мишел Темер заявил, что правительство страны направляет вооруженные силы в штат Рорайма на севере страны на границе с Венесуэлой, чтобы обеспечить безопасность из-за наплыва венесуэльских мигрантов, сообщает РИА Новости.

"Сегодня я отдал распоряжение о применении вооруженных сил для обеспечения правопорядка в штате Рорайма… чтобы обеспечить безопасность бразильских граждан и венесуэльских мигрантов, которые бежали из своей страны в поисках убежища в Бразилии", — заявил Темер.

Жители Венесуэлы бегут из страны, потому что ситуация приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть.

В начале мая Международная организация по миграции сообщила, что за 2015-2017 годы число мигрантов из Венесуэлы, переживающей финансово-экономический кризис, увеличилось более чем в 10 раз. Если в 2015 году их число оценивалось в 89 тысяч человек, то по итогам 2017 года оно составило уже 900 тысяч. Общее же число венесуэльцев, ищущих пристанища по всему миру, за этот период увеличилось с 700 тысяч до 1,5 миллиона человек.

По теме

Домино, люди, независимость: журналисты из Венесуэлы снимают репортаж об Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Выставка сельхозпродукции
День признания: праздник независимости в Абхазии
Фламенко и всадники на Спасской башне
"Пыл и дух Андалузской лошади": фламенко и всадники на "Спасской башне"
Доминирующие языки
На каких языках говорит мир

Соцсети

Sputnikabkhazia