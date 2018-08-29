Как сделать новость популярной: мастер-класс для журналистов пройдет в Sputnik

Образовательный медиа-проект SputnikPro пройдет в Сухуме с 30 по 31 августа.

СУХУМ, 29 авг — Sputnik. Лекция руководителя учебных программ МИА "Россия сегодня" Олега Щедрова "Как рассказать историю, чтобы ей заинтересовались современные медиа. Как сделать ваши новости популярными" пройдет в пресс-центре Sputnik в четверг 30 августа.

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Участникам мастер-класса расскажут о том, как правильно подать новость, чем отличается материал на электронном и бумажном носителе, и какой текст воспринимается лучше – лаконичная новость или развернутая статья.

Олег Щедров уже выступил с лекцией в серии мастер-классов SputnikPro, которые прошли ранее в Армении, Белоруссии, Кыргызстане и Молдове.

По словам спикера, в XXI веке люди ежедневно перерабатывают огромное количество информации с разных носителей, поэтому задача журналиста значительно усложнилась.

"Важно заинтересовать читателя с первых строк, рассказать историю, а затем ответить на все вопросы", — сказал Щедров.

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Олег Щедров – руководитель учебных программ МИА "Россия сегодня". С 2002 по 2003 год работал главным редактором "Интерфакса", с 2004 по 2010 был корреспондентом в информационном агентстве Reuters. Стаж работы в журналистике – 29 лет.

SputnikPro – это серия уникальных мастер-классов от лучших российских медиаменеджеров и ведущих специалистов с колоссальным опытом работы в СМИ для руководителей и представителей СМИ и пресс-служб, пресс-секретарей.