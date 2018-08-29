Украина введет новые санкции против России из-за Крымского моста

Проект о введении новых санкций передадут на рассмотрение Совету национальной безопасности и обороны.

СУХУМ, 29 авг — Sputnik. Власти Украины подготовили новые санкции против России из-за Крымского моста, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского Министерства по делам неподконтрольных территорий.

© Sputnik . Алексей Витвицкий Евросоюз ввел санкции против российских компаний из-за Крымского моста

Новый санкционный пакет коснется 19 юридических лиц, причастных к строительству моста через Керченский пролив, среди которых: "Стройгазмонтаж", "Мостотрест", "СГМ-Мост", "Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург" и "Портгидрострой". Предлагаемые украинским правительством меры призваны "ограничить или прекратить экономические отношения (этих компаний — Прим. ред.) со странами Евросоюза и США".

На прошлой неделе депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал украинские спецслужбы уничтожить Крымский мост, а за помощью для этого обратиться к "союзникам на Кавказе".

Крым стал российским регионом по итогам референдума в марте 2014 года, который проводился после госпереворота на Украине. Более 96% жителей республики и 95% жителей города Севастополь поддержали идею возвращения полуострова в состав России.

Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Движение по мосту удалось запустить раньше запланированных сроков. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая, а на следующий день по нему началось движение автобусов и легковых машин. Железнодорожную часть планируется запустить в декабре 2019 года.