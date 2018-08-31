СК России: взрыва на борту самолета Качиньского не было

В предверии очередного визита в Россию польских следователей, изучающих причины трагедии под Смоленском, в Следственном комитете дали комментарий о ходе расследования авиакатастрофы.

СУХУМ, 31 авг — Sputnik. В России у следствия нет вопросов о причинах падения самолета президента Польши. Версия Варшавы о взрыве на борту не подтвердилась, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

© AFP 2018 / Nunzio Giove Туристический самолет потерпел крушение в Италии

"К трагедии привела совокупность факторов. Это и непринятие командиром экипажа своевременных действий по уходу на запасной аэродром при фактических метеоусловиях на аэродроме в Смоленске. И ошибочные действия экипажа в условиях снижения вне видимости наземных ориентиров, продолжение захода на посадку, а также отсутствие должной реакции и требуемых действий при неоднократном срабатывании системы раннего предупреждения приближения земли", — сообщила Петренко.

Петренко также заявила, ведомство основательно проверило все другие варианты, а предлагаемая Польшей версия о взрыве на борту самолета была изучена в первую очередь, однако не подтвердилась. Межгосударственный авиационный комитет сделал аналогичные выводы.

"Поэтому проведение дополнительного осмотра фрагментов самолета — это исключительное пожелание польской стороны, которое мы готовы выполнить в рамках тесного сотрудничества при расследовании этого уголовного дела", — сказала она.

Следователи из Польши приезжали в Россию изучать вещественные доказательства одиннадцать раз, напомнили в ведомстве. Ими неоднократно осматривалось место крушения и проводились работы с обломками самолета.

С 3 по 7 сентября ожидается двенадцатый визит польских коллег, в присутствии которых будет проведен дополнительный осмотр агрегатов, подузлов и конструктивных элементов самолета, хранящихся в Смоленске. Для фиксации хода и результатов осмотра СК предоставит современную криминалистическую технику.

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Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился в 2010 году на подлете к аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек. Все они погибли.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам. Нынешние власти Польши не согласились с докладами МАК и комиссии Миллера и приняли решение продолжить расследование.