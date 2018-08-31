На оборонном предприятии в Нижегородской области прогремел взрыв

В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.

СУХУМ, 31 авг — Sputnik. На одном из самых крупных оборонных предприятий в Нижегородской области прогремел взрыв, есть погибшие и пострадавшие, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

© Фото : предоставлено местным жителем Павлом Отырба Взрыв и последствия: Приморское год спустя

"Инцидент произошел в цехе по производству аммонала на заводе имени Я.М. Свердлова в городе Дзержинске", — сообщил собеседник агентства.

По полученным данным, три человека погибли, трое ранены. Еще три человека пока не найдены, они могут быть под завалами.

В результате взрыва на площади около ста квадратных метров распространился пожар, который сейчас пытаются локализовать и потушить. Обстоятельства ЧП выясняются.

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Завод имени Я.М. Свердлова — один из крупнейших в боеприпасной отрасли России. Завод выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности.