Первое чудо Иисуса: обнаружено место превращения воды в вино

В Израиле ученые историки совместно с представителями управления по вопросам древностей провели раскопки в карьере, где был обнаружен камень для сосудов и тысячи самих сосудов времен римской эпохи.

СУХУМ, 1 сен — Sputnik. Археологи считают, что карьер к югу от современной деревни Кафр-Канна, возможно, является местом, где Иисус совершил свое первое чудо, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на РЕН ТВ. Предполагается, что Иисус Христос мог превратить воду в вино именно в этом месте.

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Карьер находится в Рейне, в Нижней Галилее.

Археологи считают, что именно в этом месте могло быть налажено изготовление сосудов, в которые наливали напитки на бракосочетании в Кане, где Иисус совершил свое первое чудо, превратив воду в вино.

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Подчеркивается, что карьер находится к югу от современной деревни Кафр-Канна, которая, по некоторым предположениям, располагается на территории древней Каны Галилейской. Паломники всегда считали ее местом первого чуда Иисуса.

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