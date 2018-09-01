В ДНР сообщили о скором наступлении ВСУ после гибели Захарченко

На протяжении всей линии соприкосновения противоборствующих сторон происходит перегруппировка личного состава и техники вооруженных сил Украины. В ДНР озабочены неприкрытой подготовкой к наступлению.

СУХУМ, 1 сен — Sputnik. Официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин сообщил об активной подготовке вооруженных сил Украины к наступлению в Донбассе, передает РИА Новости.

"Украинская хунта, подло уничтожив нашего главнокомандующего, Героя Донецкой народной республики Александра Владимировича Захарченко, возомнила себя непобедимой военной державой и начала активную подготовку к наступлению", — заявил Басурин.

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По его словам, украинские военные, прикрываясь проведением учений "Шторм-2018" развернули ударную группировку в мариупольском направлении, а в район населенного пункта Розовка стягивается тяжелая техника и артиллерия.

"Личный состав подразделений получает боеприпасы и снаряжение, а также проводит обслуживание техники перед выполнением боевой задачи. Кроме этого, в район Урзуфа прибыли подразделения 56-й мотопехотной и 406-й артиллерийских бригад. Наступление может начаться 14 сентября", — подчеркнул Басурин.

Официальный представитель оперативного командования ДНР обратил внимание лидеров западных стран на происходящее и призвал их вмешаться и остановить "заигравшийся в войну режим Порошенко".

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"В противном случае это приведет к очередному витку кровопролития в этой гражданской войне, что не принесет ничего, кроме горя и слез в дома Украины и нашей республики", — сказал Басурин, добавив, что защитники Донбасса готовы отразить атаку силовиков.

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