Делегация из Абхазии посетила место гибели Александра Захарченко

Александр Захарченко погиб 31 августа в результате подрыва бомбы в ресторане "Сепар" в центре Донецка.

СУХУМ, 2 сен — Sputnik. Делегации из Абхазии, Южной Осетии и России посетили место гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко в Донецке и почтили его память минутой молчания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой МИД ДНР.

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"Делегации из Республики Южная Осетия, Республики Абхазия и России посетили место гибели главы ДНР Александра Владимировича Захарченко, где почтили его память минутой молчания", — рассказал представитель МИД ДНР.

Он отметил, что на место гибели главы ДНР делегации пришли после церемонии прощания, которая проходит в оперном театре в центре Донецка.

Александр Захарченко погиб 31 августа в результате подрыва бомбы в ресторане "Сепар" в центре Донецка. Тяжелые ранения получил министр доходов и сборов Александр Тимофеев.

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Генпрокуратура самопровозглашенной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт". МИД России также расценил убийство Александра Захарченко как теракт.

Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с трагической гибелью главы ДНР, сказал: "Он был настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса".

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Теракт, в результате которого погиб Александр Захарченко, был спланирован и осуществлен Силами специальных операций Украины, сообщил ранее советник лидера ДНР Александр Казаков. Он отметил, что подозреваемые в убийстве главы ДНР были задержаны.