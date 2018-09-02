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Аварийная посадка самолета авиакомпаниии Utair в Сочи

Пассажир аварийно севшего в Сочи самолета рассказал подробности посадки

СК РФ
Новости
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Ринат Якубов, летевший на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании Utair, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сочи, рассказал о том как ситуация виделась изнутри самолета.

СУХУМ, 2 сен — Sputnik. Пилот заблаговременно предупредил пассажиров о плохой погоде в Сочи, после чего сделал несколько попыток зайти на посадку. Первоначально находящимся в салоне людям показалось, что посадка прошла успешно, однако раздался шум и самолет накренился, как только зазвучали аплодисменты, передает РИА Новости со ссылкой на интервью Рината Якубова телеканалу РЕН ТВ.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпаниии Utair, рейса Москва - Сочи
© REUTERS / Stringer
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"Капитан объявил, что начался пожар и надо эвакуироваться срочно. И началась эвакуация: кто по надувным трапам, кто на крылья прям в эту речку", — поделился воспоминаниями об инциденте Якубов. 

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В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании "ЮТэйр", следующий рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них жертв нет, однако скончался сотрудник аэропорта. Пострадали 18 человек. Возбуждено уголовное дело.

Теги:
аварийная посадка, Сочи, Россия


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