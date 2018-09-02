Собранные средства благотворительной акции "До свидания лето или арбузный фреш!" будут направлены на лечение детей, подопечных фонда "Ашана".

СУХУМ, 2 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Благотворительная акция "До свидания лето или арбузный фреш!" организованный детским благотворительным фондом "Ашана" состоялась в воскресенье 2 сентября.

"Мы долго думали, какую акцию провести по ушедшему лету, тогда наш новый сотрудник – исполнительный директор по внешним связям Есма Хагба предложила провести мастер-класс по росписи футболок. Мы сразу поддержали эту идею и приступили к реализации", — рассказала директор фонда "Ашана" Мактины Джинджолия.

"Благотворительный фреш": акция в поддержку подопечных "Ашана" состоялась в Сухуме © Sputnik / Илона Хварцкия

"Благотворительный фреш": акция в поддержку подопечных "Ашана" состоялась в Сухуме © Sputnik / Илона Хварцкия

Акция "Благотворительный фреш" в поддержку подопечных "Ашана" в Сухуме © Sputnik / Илона Хварцкия

Акция "Благотворительный фреш" в поддержку подопечных "Ашана" в Сухуме © Sputnik / Илона Хварцкия 1 / 4 © Sputnik / Илона Хварцкия "Благотворительный фреш": акция в поддержку подопечных "Ашана" состоялась в Сухуме

В акции приняли участие известные в Абхазии люди, которые часто оказывают помощь подопечным фонда. Среди них предприниматель и блогер Денис Саманба, он отметил, благотворительность в республике должна иметь большие масштабы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Футболист и скульптор: "Ашана" призывает осуществить мечты двух детей

"Я неоднократно принимал участие в различных благотворительных проектах в Абхазии, и самым запоминающимся для меня был урок добра в одной из школ. Были огромные эмоции от выступления перед аудиторией, доносить какие-то хорошие и правильные мысли. Было много других проектов, всегда стараюсь участвовать, очень здорово, что такие акции проходят", — отметил он.

По его мнению, в республике нужно пиарить благотворительность, для того, чтобы больше людей было вовлечено в нее.

"Хочу, чтобы каждый человек, который поучаствовал в благотворительной акции говорил, что поучаствовал, создавая таким образом приятное позитивное поле для того, чтобы эта тема стала трендом и стала тем, что станет интересно всему обществу а не какой-то очень ограниченной группе людей", — сказал Саманба.

Взрослые вместе с детьми, подопечными фонда "Ашана", разукрашивали футболки, на каждой из которых должен был быть рисунок, напоминающий арбуз. Организаторы ответственно подошли к делу, всем участникам раздали футболки, перчатки, и шприцы, для того, чтобы, набрав краски, рисовать на футболках.

© Sputnik / Илона Хварцкия "Благотворительный фреш": акция в поддержку подопечных "Ашана" состоялась в Сухуме

Многие известные в республике люди пришли вместе со своими детьми, которые помогали детям "Ашаны" наносить краску на футболки. Маленький Самвел Магарян пришел на акцию поддержать своего брата Давида – подопечного фонда "Ашана".

"Здесь очень весело, все рисуют, шутят, смеются. Я хорошо умею рисовать, особенно фрукты и овощи, поэтому думаю, что нарисовать арбуз будет не трудно", — сказал Самвел.

После того, как все майки стали красно-зелено-белого цвета все вышли на берег, где разложили майки в форме круга, чтобы они высохли и их можно было надеть.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Благотворительный фреш" в поддержку подопечных "Ашана" в Сухуме

В завершении акции, участники мероприятия приобретали футболку себе и ребенку, которому помогали сделать рисунок. "Всем участникам останутся яркие футболки, как напоминание о сегодняшней прекрасной яркой акции", — отметила руководитель "Ашана".

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По замыслу организаторов, акция, кроме красочного зрелища и возможности собрать средства, несет в себе еще и терапевтический эффект. Все собранные 60 тысяч рублей будут направлены на лечение подопечных фонда "Ашана".