Наемники из США и Канады прибыли в Донбасс

Глава пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что появление иностранных военных связано с подготовкой украинских силовиков к эскалации конфликта на юге Донецкой области.

СУХУМ, 2 сен – Sputnik. На территорию Донбасса прибыло большое количество иностранных наемников, среди которых высокопоставленные военные из США и Канады. Об этом рассказал руководитель пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов. Об этом сообщает РИА Новости.

© Sputnik . Сергей Аверин В ДНР сообщили о скором наступлении ВСУ после гибели Захарченко

Он отметил, что наемники приехали в подразделения 56-й мотопехотной и 406-й артиллерийской бригад, находящиеся в районе населенного пункта Урзуф. Кроме того, они прибыли в штаб ОТГ "Восток".

"Мы не исключаем, что прибывшие военнослужащие иностранных вооруженных сил будут принимать непосредственное участие в планировании и проведении наступательной операции", — сказал Безсонов.

При этом глава пресс-службы заявил, что появление иностранных военных связано с подготовкой украинских силовиков к эскалации конфликта на юге Донецкой области.

Пресс-служба президента Украины Порошенко заявил о начале процесса денонсации договора о дружбе с Россией

Ранее в ЛНР рассказали, что у линии соприкосновения активизировались снайперы и разведывательно-диверсионные группы ВСУ.

В Народной милиции республики считают, что украинские силовики намерены спровоцировать ЛНР на ответные действия в период перемирия. Оно вступило в силу 29 августа и приурочено к началу учебного года. Марочко заявил, что украинское командование продолжает поддерживать напряженную обстановку в зоне конфликта и делать ложные заявления об обстрелах со стороны самопровозглашенной республики.

Накануне силовики попытались спровоцировать силы ДНР на огонь.

© Sputnik . Михаил Пархоменко Гостеприимный хозяин, командир и боец: в Абхазии вспоминают Захарченко

"По имеющейся у нас информации, украинская сторона пыталась вчера пролетом вертолетов и самолетов вдоль линии боевого соприкосновения спровоцировать наши вооруженные силы на срыв перемирия", — сказал министр обороны самопровозглашенной республики Владимир Кононов.

Герой Донбасса: в память об Александре Захарченко>>

Если бы армия ДНР поддалась на провокации, нарушение перемирия зафиксировали бы находившиеся на подконтрольной Киеву территории журналисты и правозащитники, добавил он.

По словам Кононова, ситуация на линии соприкосновения находится под контролем сил самопровозглашенной республики. Ранее в ДНР заявляли о готовящемся наступлении ВСУ после гибели Александра Захарченко.