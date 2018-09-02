Секретная директива ООН по Сирии попала в руки СМИ

Сухум, 2 сен — Sputnik. Текст секретной директивы ООН содержит информацию о том, что организация окажет помочь в восстановлении Сирии только после смены политической власти в стране, передает РИА Новости со ссылкой на газету "Коммерсант".
"Только после осуществления подлинного и всеобъемлющего политического перехода ООН будет готова содействовать реконструкции (Сирии. — Прим. ред.)", — говорится в тексте директивы.
В документе также говорится, что ООН не будет участвовать в проектах по восстановлению сирийской экономики, речь идет только о гуманитарной помощи ради спасения жизней и обеспечения основных потребностей людей.
"Мероприятия по развитию или восстановлению, которые выходят за эти пределы, должны быть отражены в других механизмах", — подчеркнуто в тексте. При этом приоритет в оказании помощи должен отдаваться потребностям населения, а не правительства.
Автором документа, по данным газеты, был бывший заместитель генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман,покинувший свою должность весной текущего года.
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О существовании секретной директивы, запрещающей подразделениям ООН принимать участие в восстановлении сирийской экономики, сообщил в августе глава МИД России Сергей Лавров. Он заявил, что попытки отдельных стран манипулировать секретариатом ООН недопустимы, а также призвал западных партнеров отказаться от намерений использовать международные организации "втемную".