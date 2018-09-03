Трафик по Крымскому мосту превзошел годовой показатель паромной переправы

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.

СУХУМ, 3 сен —Sputnik. Трафик по Крымскому мосту ощутимо превышает показатели Керченской паромной переправы за весь прошлый год, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФКУ "Упрдор "Тамань" Росавтодора, в ведении которого находится мост.

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За весь 2017 год на паромах было перевезено около 1,32 млн легковых автомобилей и автобусов, а по мосту с середины мая и до конца августа проехали почти 2,288 миллиона автомобилистов.

В среднем в августе за сутки по мосту проезжало почти 27,3 тысячи транспортных средств, и этот показатель постоянно растет.

В воскресенье 12 августа поставлен рекорд суточного трафика по Крымскому мосту: за 24 часа по нему проехали 33 359 автомобилей, в то время как абсолютный рекорд Керченской паромной переправы годом ранее – 12 241 транспортных средств.

"Судя по опыту Керченской паромной переправы, в сентябре, в период бархатного сезона, интенсивность движения по Крымскому мосту может сохраниться на уровне июньской или чуть выше. В октябре трафик легкового автотранспорта, вероятно, вернется к показателям, близким к майским, а с ноября по март 2019 года ожидается стабилизация потока на нижней его границе", — говорится в пресс-релизе.

Также в пресс-службе подчеркнули, что значительно сократилось число нарушений правил дорожного движения при проезде по мосту. Подчеркивается, что пик нарушений пришелся на первые две недели после открытия моста.

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"Основное нарушение правил дорожного движения при движении по Крымскому мосту – превышение скоростного режима. Пик нарушений пришелся на первые две недели после открытия движения: тогда Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД) фиксировала до 4,5% автомобилей-нарушителей в общем потоке. Но уже к началу лета число нарушений сократилось, и в течение всех летних месяцев доля автомобилей-нарушителей в потоке не превышала 1,5%", — сказано в сообщении.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запустили 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста ожидается в декабре 2019 года.