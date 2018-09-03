Хаджимба принял ВРИО начальника Погрануправления России в Абхазии

СУХУМ, 3 сен — Sputnik. Нового начальника Погрануправления ФСБ России в Абхазии представил президенту Абхазии Раулю Хаджимба генерал-майор Дмитрий Юдин, сообщает пресс-служба Администрации главы государства в понедельник 3 сентября.

Указом президента России Владимира Путина временным исполняющим обязанности начальника Пограничного управления ФСБ России в Абхазии назначен Алексей Трубецкий.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хаджимба встретился с новыми офицерами Погрануправления России в Абхазии

"Разрешите представить полковника Алексея Викторовича Трубецкого, исполняющего обязанности начальника Погрануправления. У него хорошее профессиональное образование, достаточный опыт. Окончил Высшее пограничное командное училище имени Дзержинского в городе Алма-Ата, проходил службу в Тихоокеанском пограничном округе, завершил в 2001 году обучение в Академии Федеральной пограничной службы, сменил после этого большое количество мест по охране различных участков границы: на Дальнем Востоке, на Северном Кавказе, на границе с Украиной. В последние полтора года он проходит службу в Абхазии", — сказал Дмитрий Юдин.

Юдин поблагодарил секретаря Совбеза Абхазии, председателя Службы государственной безопасности, сотрудников всех силовых и правоохранительных ведомств, народ Абхазии за те отношения, которые выстроились за годы службы в Абхазии. Это, подчеркнул российский генерал, позволило сделать существенный вклад в обеспечение безопасности на государственной границе республики.

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"Уважаемый Рауль Джумкович, в службе у нас наступает момент, когда надо прийти, сказать "спасибо", представить преемника и перейти к выполнению новых задач на новом месте. Указом президента Российской Федерации я назначен на новую должность. Через неделю прибуду к новому месту службы", — обратился к президенту Абхазии Юдин и с сожалением отметил, что обстановка в приграничной с Грузией зоне остается достаточно напряженной.

Рауль Хаджимба пожелал Дмитрию Юдину успехов на новой должности и выразил уверенность в том, что работа, начатая при нем, получит продолжение на пользу Абхазии и России и при новом начальнике Пограничного управления.

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"Принятое решение говорит о том, что у вас есть перспектива дальнейшего роста в работе. Для нас очень важно то, что с нами находятся друзья, которые выполняют задачи в целях безопасности как нашего государства, так и российского. Та работа, которая проводилась совместно с нашими силовыми структурами, как раз свидетельствует о тех выстраиваемых, полезных отношениях, которые, несомненно, должны получить продолжение", — сказал глава государства.

Дмитрий Юдин был назначен на пост начальника Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия в феврале 2015 года.