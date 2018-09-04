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Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции

Трамп Путину: не совершайте "гуманитарную ошибку" в Идлибе

© AFP 2018 / BRENDAN SMIALOWSKI
Новости
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МИД России ранее заявлял, что никто не заинтересован в активных боевых действиях в Идлибе, которые могут повлечь за собой массовые жертвы.

СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что планируемое наступление сирийской регулярной армии в провинции Идлиб станет "большой гуманитарной ошибкой" и призвал Россию повлиять на Башара Асада, передает РИА Новости. 

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© Фото: presidentofabkhazia
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"Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно атаковать провинцию Идлиб. Русские и иранцы совершили бы серьезную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не дайте этому случиться!" — написал Трамп в Twitter.

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также террористы ряда группировок, которые периодически атакуют позиции сирийских войск.

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© Sputnik . Михаил Воскресенский
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В последние дни ситуация вокруг Сирии накалилась. "Террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб", — сказал  официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США активно работают с Россией для предотвращения возможного использования химического оружия в Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Теги:
ошибки, гуманитарная помощь, Владимир Путин, Дональд Трамп, Башар Асад, Сирия, США, Россия


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