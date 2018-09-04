14:38 04 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.27
  • EUR79.02
Поиск
Валерий Коровин
© Sputnik . Дмитрий Донской

Коровин о секретной директиве по Сирии: ООН зависит от воли Америки

Радио
Получить короткую ссылку
4 0 0

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в эфире радио Sputnik рассказал, что секретная директива ООН по Сирии отвечает интересам США.

"Ъ" удалось получить секретную директиву ООН о работе в Сирии, ранее жестко раскритикованную российскими властями. Во внутреннем документе ООН, не предназначенном для публикации, прямо указывается, что только после того как будет осуществлен подлинный и всеобъемлющий политический переход власти в Сирии, ООН будет готова содействовать реконструкции в этой стране. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает этот документ примером "манипуляции западных стран секретариатами международных организаций". 

Секретная директива ООН по Сирии попала в руки СМИ>>

"Этот документ вскрывает нынешнюю суть содержания деятельности ООН, которая следуя документу, имеет ангажированную позицию, продиктованную США и отвечающую их интересам. По сути, за два с лишним десятилетия США перехватили ООН, превратив эту наднациональную структуру в свою собственную канцелярию, которая штампует решения, принимаемые в Вашингтоне и выдавая их за некий консенсус ООН.
Смены власти и переформатирования политического режима в Сирии требуют США и их союзники. Эта позиция не является непредвзятой. Это позиция одной из сторон, пытающихся диктовать ее всему миру. ООН становится зависимой от американской воли структурой", — отметил эксперт.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вид на Кельское озеро
    Неудачный маршрут

    Пограничники задержали в Южной Осетии двух граждан Польши, которые нарушили режим государственной границы республики с Грузией.

  • Жилой дом в Баку, фото из архива
    За опрятный город

    В Баку вслед за бельевыми веревками будут снимать спутниковые антенны, установленные на балконах домов, которые выходят на внешние улицы.

  • Мнистерство обороны Армении представило образцы формы и продовольствия в парке Победы (16 июня 2018). Еревaн
    Не по уставу

    Десять тысяч некачественных трусов обнаружены в ходе проверок министерства обороны Армении в одной из воинских частей.

  • Праздник дыни на рынке Мехргон в Душанбе
    Сладкие, как мед

    В Душанбе состоялся общереспубликанский праздник дыни. Sputnik Таджикистан собрал самые яркие фотокадры с мероприятия

  • Бомж отдыхает на скамейке
    Сомнительная профессия

    Профессиональных нищих в Узбекистане привлекут к уголовной ответственности – организаторов "бизнеса" предлагают сажать восемь лет.

  • Подлодка С-12 совершила самый длительный, 62-дневный, боевой поход среди советских подводных лодок в Великой Отечественной войне
    На дне

    Советская подлодка "С-12", затонувшая во время Великой Отечественной войны, найдена неподалёку от северного побережья Эстонии.

  • Вид на Кельское озеро
    Неудачный маршрут

    Пограничники задержали в Южной Осетии двух граждан Польши, которые нарушили режим государственной границы республики с Грузией.

  • Жилой дом в Баку, фото из архива
    За опрятный город

    В Баку вслед за бельевыми веревками будут снимать спутниковые антенны, установленные на балконах домов, которые выходят на внешние улицы.

  • Мнистерство обороны Армении представило образцы формы и продовольствия в парке Победы (16 июня 2018). Еревaн
    Не по уставу

    Десять тысяч некачественных трусов обнаружены в ходе проверок министерства обороны Армении в одной из воинских частей.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Всего в III Играх кочевников примут участие 1 556 спортсменов из 66 стран и 11 субъектов России.
Грандиозно: церемония открытия III Всемирных игр кочевников
Дети в Индии рискуют своими жизнями, добираясь в школу через пропасть
За знаниями, рискуя жизнью: опасный путь индийских детей в школу
Диапазон излучений электромагнитного поля бытовых приборов
Осторожность не помешает: бытовая техника атакует

Соцсети

Sputnikabkhazia