Коровин о секретной директиве по Сирии: ООН зависит от воли Америки

"Ъ" удалось получить секретную директиву ООН о работе в Сирии, ранее жестко раскритикованную российскими властями. Во внутреннем документе ООН, не предназначенном для публикации, прямо указывается, что только после того как будет осуществлен подлинный и всеобъемлющий политический переход власти в Сирии, ООН будет готова содействовать реконструкции в этой стране. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает этот документ примером "манипуляции западных стран секретариатами международных организаций".

Секретная директива ООН по Сирии попала в руки СМИ>>

"Этот документ вскрывает нынешнюю суть содержания деятельности ООН, которая следуя документу, имеет ангажированную позицию, продиктованную США и отвечающую их интересам. По сути, за два с лишним десятилетия США перехватили ООН, превратив эту наднациональную структуру в свою собственную канцелярию, которая штампует решения, принимаемые в Вашингтоне и выдавая их за некий консенсус ООН.

Смены власти и переформатирования политического режима в Сирии требуют США и их союзники. Эта позиция не является непредвзятой. Это позиция одной из сторон, пытающихся диктовать ее всему миру. ООН становится зависимой от американской воли структурой", — отметил эксперт.