Журналистов ТАСС и НТВ не пустили в Грузию

Делегация прибыла в Тбилиси для участия в медиаконференции, сообщают СМИ.

СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Трех граждан России, среди которых журналист ТАСС, не пустили в Грузию, передает РИА Новости. © Sputnik . Александр Чипурин Грузия приступает к разрыву дипотношений с Сирией из-за признания Абхазии

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что россияне нарушили закон "Об оккупированных территориях".

"Мы подтверждаем информацию о том, что трех граждан России не впустили в Грузию из-за нарушения закона "Об оккупированных территориях", — сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

Среди тех, кому было отказано во въезде, военный корреспондент ТАСС Виктор Литовкин, президент Совета международной ассоциации исследования Геннадий Бордиогусов и Александр Токарев.

В ведомстве сообщили, что Токарев — журналист НТВ, однако в пресс-службе канала заявили, что корреспондент "давно у нас не работает".

© Sputnik . Наталья Селиверстова МИД России: Грузия должна вступить в уважительный диалог с Абхазией и Южной Осетией

В 2008 году грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Москва, защищая жителей республики, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска в Южную Осетию и вытеснила грузинских военных из региона. В августе 2008 года Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Мигранян: Грузия навсегда лишилась Абхазии и Южной Осетии>>

В Москве не раз заявляли, что признание независимости двух бывших автономий отражает реалии и пересмотру не подлежит. Однако Абхазия и Южная Осетия объявлены Грузией оккупированными.

Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение этих территорий без разрешения официального Тбилиси — незаконно и наказывается крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.