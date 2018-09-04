Журналистов ТАСС и НТВ не пустили в Грузию

СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Трех граждан России, среди которых журналист ТАСС, не пустили в Грузию, передает РИА Новости.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что россияне нарушили закон "Об оккупированных территориях".
"Мы подтверждаем информацию о том, что трех граждан России не впустили в Грузию из-за нарушения закона "Об оккупированных территориях", — сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Среди тех, кому было отказано во въезде, военный корреспондент ТАСС Виктор Литовкин, президент Совета международной ассоциации исследования Геннадий Бордиогусов и Александр Токарев.
В ведомстве сообщили, что Токарев — журналист НТВ, однако в пресс-службе канала заявили, что корреспондент "давно у нас не работает".
В 2008 году грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Москва, защищая жителей республики, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска в Южную Осетию и вытеснила грузинских военных из региона. В августе 2008 года Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
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В Москве не раз заявляли, что признание независимости двух бывших автономий отражает реалии и пересмотру не подлежит. Однако Абхазия и Южная Осетия объявлены Грузией оккупированными.
Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение этих территорий без разрешения официального Тбилиси — незаконно и наказывается крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.