Рауль Хаджимба и Башар Асад встретились в Дамаске

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба 4 сентября прибыл с официальным визитом в Сирийскую Арабскую Республику.

СУХУМ, 4 сен – Sputnik. На площади перед Народным Дворцом состоялась официальная церемония встречи президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба в Сирийской Арабской Республике, сообщает пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба.

Рауль Хаджимба прибыл с официальным визитом в Сирию>>

В ходе переговоров президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад планируют обсудить перспективы двустороннего сотрудничества, а также вопросы развития абхазо-сирийских отношений.

© Фото: presidentofabkhazia Официальная церемония встречи Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба в Сирийской Арабской Республике

По итогам переговоров планируют подписать договор о дружбе и сотрудничестве между Абхазией и Сирией, межправительственное соглашение по созданию Совместного Сирийско-Абхазского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству и межправительственное соглашение в сфере содействия и продвижения торговли и экономического сотрудничества.

© Фото: presidentofabkhazia Официальная церемония встречи Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба в Сирийской Арабской Республике

В состав делегации из Абхазии, возглавляемой президентом, входят премьер Геннадий Гагулия, руководитель Администрации президента Беслан Барциц, секретарь Совбеза Мухамед Килба, министр иностранных дел Даур Кове, министр обороны Мираб Кишмария и министр экономики Адгур Ардзинба.