Кто вам ближе: МИД России предложил сравнить танцы Захаровой и Мэй

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сплясала перед гостями на приеме саммита Россия — АСЕАН "Калинку", а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отличилась во время визита в ЮАР, где станцевала перед учениками средней школы.

СУХУМ, 6 сен — Sputnik. МИД России предложило подписчикам своего аккаунта в Instagram сравнить танцы представителя МИД Марии Захаровой и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, пишет РИА Новости.

Ведомство опубликовало видео, на котором женщины отплясывают под "Калинку".

"Чей танцевальный стиль в международных отношениях ближе вам?" — говорится в описании к ролику.

В мае Захарова пообещала устроить на приеме саммита Россия — АСЕАН русские народные танцы и сплясала перед гостями "Калинку".

Спустя несколько месяцев пользователи Сети обратили внимание на еще один танец: Тереза Мэй во время визита в ЮАР выступила перед учениками средней школы, что вызвало насмешки интернет-аудитории, сравнившей неловкие движения британского премьера с роботом.