Шторм и смерчи прогнозируют в Сочи в ближайшие сутки

В Сочи на реках возможен резкий подъем уровня воды, есть риск схода селей в горной зоне.

СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Шторм и смерчи прогнозирует в ближайшие сутки в Сочи Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.

© Фото : Social Media/via REUTERS Очевидцы аварии Boeing в Сочи поделились уникальными снимками

С 18:00 до 21:00 в Сочи ожидаются сильные дожди, местами ливни с грозами, градом, шквалистый ветер от 20 до 22 метров в секунду ожидаются. Непогода может сохраниться 7 и 8 сентября.

На реках возможен резкий подъем уровня воды. Есть риск схода селей в горной зоне. 7 и 8 сентября на участке Магри – Веселое существует вероятность формирования смерчей над морем.

Спасатели рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, быть бдительными и принять меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами.

1 сентября из-за непогоды район Адлера был затоплен. Сотрудникам МЧС России пришлось эвакуировать пассажиров автотранспорта на лодке.

Пассажиров автобуса в подтопленном Адлере эвакуировали на лодке: кадры очевидца>>

Ночью 1 сентября самолет компании Utair, который летел из Москвы в Сочи, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Во время посадки был сильный ливень, гроза и ветер до 23 метров в секунду.

На борту Boeing находилось 166 пассажиров и 6 членов экипажа. Пострадали 18 человек.