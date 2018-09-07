Лавров показал любимый мем с "отравителями Скрипалей"

Пользователи соцсетей публикуют мемы с якобы агентами Кремля, которые по версии британских соцсетей отравили Скрипалей в Солсбери.

СУХУМ, 7 сен — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров показал телеканалу РЕН ТВ свой любимый мем про "отравителей Скрипалей", пишет РИА Новости.

Самой смешной глава МИД посчитал фотографию Тимура Батрудинова и Гарика Харламова, под которой подписаны имена Александра Петрова и Руслана Боширова.

Накануне 5 сентярбя Ккоролевская прокурорская служба Британии назвала имена россиян, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей — это Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что названные имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Великобританию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

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Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Это привело к крупному международному скандалу. В Лондоне заявили, что к произошедшему причастна Россия, Москва подобные обвинения категорически отрицает.