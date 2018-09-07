13:20 07 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.25
  • EUR79.37
Поиск
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров показал любимый мем с "отравителями Скрипалей"

© Sputnik . Евгений Одиноков
Новости
Получить короткую ссылку
14910

Пользователи соцсетей публикуют мемы с якобы агентами Кремля, которые по версии британских соцсетей отравили Скрипалей в Солсбери.

СУХУМ, 7 сен — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров показал телеканалу РЕН ТВ свой любимый мем про "отравителей Скрипалей", пишет РИА Новости. 

Самой смешной глава МИД посчитал фотографию Тимура Батрудинова и Гарика Харламова, под которой подписаны имена Александра Петрова и Руслана Боширова.

Накануне 5 сентярбя Ккоролевская прокурорская служба Британии назвала имена россиян, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей  —  это Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что названные имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Великобританию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

Британия с союзниками рассмотрит расширение антироссийских санкций>>

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Это привело к крупному международному скандалу. В Лондоне заявили, что к произошедшему причастна Россия, Москва подобные обвинения категорически отрицает.

По теме

Приключения в Англии: что стоит знать о "подозреваемых" в деле Скрипаля


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Допинг-проба
    И снова допинг

    Казахстанских спортсменов уличили в употреблении запрещенных веществ: в списке дисквалифицированных семь новых фамилий.

  • Проправительственный митинг в Анкаре. Архивное фото
    "Война" с Гюленом

    Турция просит Кыргызстан изгнать сторонников Фетхуллаха Гюлена. Есть ли у Анкары рычаги влияния на Бишкек, выяснял Sputnik Кыргызстан.

  • Футболист Диего Марадона на трибуне
    Непонятная ситуация

    Брестское "Динамо" обратилось к менеджерам Марадоны, чтобы уточнить его планы в связи с назначением главным тренером мексиканской команды.

  • Страйкболисты
    Больше не играем!

    Сейм Латвии одобрил поправки, запрещающие проведение в частном порядке полувоенных сборов и игр в страйкбол.

  • Строительство Белорусской АЭС
    Отчет за электричество

    В литовском Сейме потребовали от правительства отчета о мерах против попадания электроэнергии с БелАЭС в балтийскую республику.

  • Денис Руденко
    Не винное будущее

    Эксперт рассказал о том, станет ли молдавское домашнее вино экспортируемым продуктом и стоит ли ждать интереса к нему в мире.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Землетрясение в Японии
Сильнейшее землетрясение в Японии
Первый официальный: как встречали Рауля Хаджимба в Сирии
Первый официальный: как встречали Рауля Хаджимба в Сирии
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia