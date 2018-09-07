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Прибытие корабля ВМС США Блю Ридж во Владивосток

Будут разбиты "нетрадиционными" методами: эксперт о возможной войне России и США

© Sputnik . Виталий Аньков
Новости
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Экспер подчеркивает, что в командовании ВМФ России "не строят иллюзий" по поводу морских баталий и "не играют в виртуальные морские бои", а основываются лишь на практике.

СУХУМ, 7 сен — Sputnik. В случае реальных столкновений с Россией Американский флот ждет уничтожение "нетрадиционными" методами, передает РИА Новости слова военного эксперта Алексея Леонкова из его статьи в журнале "Звезда".

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Статья эксперта была своеобразным ответом на материал издания National Interest опубликованный в августе, в котором рассматриваются возможные итоги морского боя  линкора типа "Айова" с крейсером "Киров".

В американских и европейских СМИ бытует мнение, что ВМС США могут провести "легкую и быструю победоносную войну", однако они явно недооценивают обороноспособность России.  В случае вооруженного конфликта Россия не будет действовать предсказуемо, "традиционными" методами, а применит современные противокорабельные комплексы на дальних подступах, считает эксперт.

Евгений Шабаев.
© Sputnik
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"Российские ракетные комплексы "Калибр" уже показали высокую эффективность в Сирии. Также существуют и противолодочные варианты "Калибра" морского и воздушного базирования. Авиация ВМФ и ВКС оснащается новыми крылатыми ракетами Х-35Э и Х-32. А появление на боевом дежурстве новейшей противокорабельной ракеты "Кинжал" повысило эффективность взаимодействия авиации и флота в борьбе с корабельными ударными группами вероятного противника, а также дало почву для создания гиперзвуковой ракеты "Циркон", — уверен Алексей Леонков.

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Теги:
Черноморский флот ВМФ России, ВМФ РФ, США, Россия


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