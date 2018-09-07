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Флаги США и России

СМИ Германии: США не соблюдают антироссийские санкции

© AFP 2018 / Mladen ANTONOV
Новости
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Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

СУХУМ, 7 сен — Sputnik. США оказывают серьезное давление на Европу в вопросе соблюдения антироссийских санкций, но параллельно тайно проворачивают государственные сделки с Россией, передает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt.

Вход в здание МИД Германии
CC BY-SA 2.0 / wikipedia / Manfred Brückels / Auswaertiges Amt Berlin Eingang
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Свидетельством такой политики является сделка американского военного концерна Orbital ATK с российским холдингом "Энергомаш", в соответствии с которой Соединенные Штаты осуществили закуп четырех ракетных двигателей, без которых невозможна доставка грузов на МКС. Однако при всем этом никто не концентрирует внимание на том, что конгресс постоянно критикует зависимость Пентагона от российских космических технологий, считает автора статьи Андре Баллин.

"В данном случае, судя по всему, коммерческая выгода взяла верх над политикой, поскольку разработка своего двигателя обойдется Штатам в три миллиарда долларов", — отмечает Баллин.

Также Россия и США ведут переговоры о поставке  американской стороне крупной партии российского огнестрельного оружия. Предметом сделки должны стать пистолеты типа "Оса", которые уже находятся на вооружении полиции в штате Аризона.

Нефтяные танкеры
© AFP 2018 / Atta Kenare
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В отношении производителя этих пистолетов — концерна "Техмаш" — со стороны европейских стран введены санкции, но американские компании могут с ним сотрудничать. По словам Баллина, в США оружейные сделки с Москвой неприемлемы "по принципиальным соображениям", но покупка пистолетов у России вызывает сомнения в этой принципиальности.

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"Возможно, поэтому в Европе так сильно сопротивляются указам из Белого дома, касающимся двусторонних энергетических проектов с Россией", — резюмирует Баллин.

Теги:
сделки, санкции, Дональд Трамп, Германия, США, Россия


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