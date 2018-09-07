19:23 07 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.03
  • EUR80.36
Поиск
Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского

МИД России серьезно обеспокоен ухудшением состояния здоровья Вышинского

© Sputnik . Стрингер
Новости
Получить короткую ссылку
41 0 0

Ранее в четверг Херсонский городской суд продлил арест Вышинскому еще на 60 дней, до 4 ноября.

СУХУМ 7 сен — Sputnik. Москва встревожена ухудшением состояния здоровья руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного на Украине, и требует немедленно его освободить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik . Стрингер
Вышинский назвал причину своего ареста

"Особую тревогу вызывает продолжающееся ухудшение здоровья Кирилла Вышинского, который был в срочном порядке госпитализирован из зала суда в предынфарктном состоянии. В изоляторе, где содержится журналист, ему отказывают в предоставлении высококвалифицированной медицинской помощи, в которой он нуждается", — подчеркнула она на брифинге в Москве.

"Мы требуем незамедлительного освобождения Кирилла Вышинского, а до этого — обеспечения ему приемлемых условий содержания. Мы требуем своевременно предоставлять медицинскую помощь. Призываем международное сообщество повлиять на царящий на Украине правовой беспредел", — сказала Захарова.

Кирилл Вышинский уже больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Заседание суда по делу журналиста К. Вышинского в Херсоне
© Sputnik . Стрингер
Вышинскому продлили арест еще на 60 дней

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".

Гаспарян о госпитализации Вышинского: журналисты мира молчат, а человек страдает>>

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций".

Теги:
Суд, арест, госизмена, РИА Новости, Вышинский, Украина


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Водитель курит за рулем автомобиля, архивное фото
    Выпил - за руль не садись!

    Министерство иностранных дел Казахстана проверяет информацию о том, что работник посольства сел пьяным за руль автомобиля в Литве.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгул Жээнбекова во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Манас. Архивное фото
    Первая леди

    Как познакомилась с будущим мужем и почему так редко появляется на публике – Sputnik собрал интересные факты о жене президента Кыргызстана Айгуль Токоевой.

  • Китай, архивное фото
    Снять барьеры

    Премьер-министр Беларуси Сергей Румас рассказал о трудностях, которые испытывают отечественные предприятия на китайском рынке.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Морж Миша в Приморском океанариуме на острове Русский во Владивостоке
Неделя в объективе: морж Миша, Макрон в школьной столовке и похороны Ареты Франклин
14 школьников из одной семьи
Самая многодетная мать России: 14 школьников из одного семьи
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia