МИД России серьезно обеспокоен ухудшением состояния здоровья Вышинского

Ранее в четверг Херсонский городской суд продлил арест Вышинскому еще на 60 дней, до 4 ноября.

СУХУМ 7 сен — Sputnik. Москва встревожена ухудшением состояния здоровья руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного на Украине, и требует немедленно его освободить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости. © Sputnik . Стрингер Вышинский назвал причину своего ареста

"Особую тревогу вызывает продолжающееся ухудшение здоровья Кирилла Вышинского, который был в срочном порядке госпитализирован из зала суда в предынфарктном состоянии. В изоляторе, где содержится журналист, ему отказывают в предоставлении высококвалифицированной медицинской помощи, в которой он нуждается", — подчеркнула она на брифинге в Москве.

"Мы требуем незамедлительного освобождения Кирилла Вышинского, а до этого — обеспечения ему приемлемых условий содержания. Мы требуем своевременно предоставлять медицинскую помощь. Призываем международное сообщество повлиять на царящий на Украине правовой беспредел", — сказала Захарова.

Кирилл Вышинский уже больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

© Sputnik . Стрингер Вышинскому продлили арест еще на 60 дней

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".

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Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций".