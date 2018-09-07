Кто возглавит ДНР после Захарченко: парламент выбрал и.о. главы республики

Ранее парламент республики проголосовал за досрочное снятие полномочий главы ДНР с Александра Захарченко в связи с его смертью в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка.

СУХУМ, 7 сен — Sputnik. Парламент самопровозглашенной ДНР проголосовал за назначение исполняющим обязанности главы республики Дениса Пушилина, председателя Народного совета, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Сергей Аверин В ДНР сообщили о скором наступлении ВСУ после гибели Захарченко

Пушилин представлял интересы ДНР в контактной группе по Донбассу, сейчас решается вопрос, кто заменит его на этом посту.

"Есть много достойных людей, которые могут представлять интересы ДНР на минской площадке", — считает сам политик.

Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Квициния о Захарченко: в добровольцах из Абхазии он видел опору>>

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. © Sputnik / Томас Тхайцук Денис Пушилин: нам нужно смотреть на Абхазию

Денис Владимирович Пушилин родился 9 мая 1981 года в городе Макеевка Донецкой области Украинской ССР.

После государственного переворота в Киеве в марте 2014 года стал одним из лидеров народно-освободительного движения в Донбассе. После провозглашения 7 апреля 2014 года Донецкой Народной Республики Денис Пушилин стал сопредседателем временного правительства.

Занимался первыми централизованными гуманитарными поставками из России в Донбасс в качестве сопредседателя "Народного фронта Новороссии".

В сентябре 2015 года был избран председателем Народного Совета Донецкой народной республики.

С конца 2017 года Денис Пушилин руководил Русским центром, созданным в Донецке для активизации и систематизации интеграционных процессов Донбасса с Российской Федерацией. Он также был одним из создателей общественного движения "Донецкая Республика", возглавлял до октября 2017 года его исполнительный комитет.