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Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10»

Российские зенитчики из Абхазии "отстрелялись" в Астрахани

© Sputnik . Vitaliy Timkiv
Новости
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В учениях на полигоне «Капустин Яр» были задействованы около 1 тысячи военнослужащих и 200 единиц вооружения.

СУХУМ, 7 сент- Sputnik. Зенитно-ракетные подразделения Южно-военного округа, дислоцированные в Абхазии, поразили воздушные цели противника во время учений на полигоне "Капустин Яр", 7 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

По словам начальника пресс-службы, Вадима Астафьева, учения проходили в Астраханской области. Во время учений состав подразделений имитировал реальную боевую обстановку.

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© Фото : пресс-служба ЮВО
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Зенитно-ракетные комплексы  поразили авиации "противника", движущиеся со скоростью 300 метров в секунду на высоте до 3 тысяч метров и на расстоянии до 7 тысяч метров. Стрельбы выполнялись как с оборудованных позиций, так и в составе движущихся колонн.

"На учении военнослужащие продемонстрировали готовность к действиям по ведению разведки воздушной обстановки, отражению внезапных воздушных ударов противника, определению координат целей и их эффективного поражения в условиях радиоэлектронных помех", — сказал Астафьев.

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 В учебном процессе на полигоне принимали участие более одной тысячи военнослужащих Южного-военного округа, было задействовано больше 200 единиц вооружения, в том числе зенитные ракетные комплексы «Стрела», "Игла" и "Триумф".  Всего в ходе учений было выполнено около 40 огневых задач.

Теги:
военные учения, Южный военный округ, Абхазия, Россия


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