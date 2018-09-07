Российские зенитчики из Абхазии "отстрелялись" в Астрахани

В учениях на полигоне «Капустин Яр» были задействованы около 1 тысячи военнослужащих и 200 единиц вооружения.

СУХУМ, 7 сент- Sputnik. Зенитно-ракетные подразделения Южно-военного округа, дислоцированные в Абхазии, поразили воздушные цели противника во время учений на полигоне "Капустин Яр", 7 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

По словам начальника пресс-службы, Вадима Астафьева, учения проходили в Астраханской области. Во время учений состав подразделений имитировал реальную боевую обстановку.

© Фото : пресс-служба ЮВО Штурмовому десанту "противника" в Абхазии не дали создать панику среди населения

Зенитно-ракетные комплексы поразили авиации "противника", движущиеся со скоростью 300 метров в секунду на высоте до 3 тысяч метров и на расстоянии до 7 тысяч метров. Стрельбы выполнялись как с оборудованных позиций, так и в составе движущихся колонн.

"На учении военнослужащие продемонстрировали готовность к действиям по ведению разведки воздушной обстановки, отражению внезапных воздушных ударов противника, определению координат целей и их эффективного поражения в условиях радиоэлектронных помех", — сказал Астафьев.

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В учебном процессе на полигоне принимали участие более одной тысячи военнослужащих Южного-военного округа, было задействовано больше 200 единиц вооружения, в том числе зенитные ракетные комплексы «Стрела», "Игла" и "Триумф". Всего в ходе учений было выполнено около 40 огневых задач.