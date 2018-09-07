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Сотрудники экстренных служб на месте, где был обнаружен Сергей Скрипаль с дочерью Юлией в Солсбери

Испанский след скрипаля: The New York Times о месте работы бывшего советского разведчика

© AP Photo. PA/Andrew Matthews
Новости
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Высокопоставленный чиновник, не пожелавший быть названным, рассказал о визитах Скрипаля в Испанию. В материале со ссылкой на бывших официальных лиц Испании говорится, что бывший разведчик оказывал им помощь в борьбе с организованной преступностью.

СУХУМ, 7 сен — Sputnik. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный вместе с дочерью Юлией в Солсбери, несколько лет сотрудничал с испанской разведкой, передает РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

После распада Советского Союза в Испании находилось большое число криминальных авторитетов из России, подчеркивает издание.

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов
© REUTERS / Metroplitan Police
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"Благодаря Скрипалю и Литвиненко испанская полиция получила более точное представление о феномене русской мафии в то время как до начала сотрудничества с ними в Испании были серьезные проблемы из-за отсутствия представления о том, как действует организованная преступность из России", — рассказал бывший сотрудник испанской полиции, пожелавший остаться анонимным.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Это привело к крупному международному скандалу. В Лондоне заявили, что к произошедшему причастна Россия, Москва подобные обвинения категорически отрицает.

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5 сентярбя Королевская прокурорская служба Британии назвала имена россиян, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей  —  это Александр Петров и Руслан Боширов.

В Москве заявили, что названные имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Великобританию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

Теги:
химическое оружие, покушения, Скрипаль, Испания, Великобритания


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