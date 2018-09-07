Испанский след скрипаля: The New York Times о месте работы бывшего советского разведчика

Высокопоставленный чиновник, не пожелавший быть названным, рассказал о визитах Скрипаля в Испанию. В материале со ссылкой на бывших официальных лиц Испании говорится, что бывший разведчик оказывал им помощь в борьбе с организованной преступностью.

СУХУМ, 7 сен — Sputnik. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный вместе с дочерью Юлией в Солсбери, несколько лет сотрудничал с испанской разведкой, передает РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

После распада Советского Союза в Испании находилось большое число криминальных авторитетов из России, подчеркивает издание.

© REUTERS / Metroplitan Police Приключения в Англии: что стоит знать о "подозреваемых" в деле Скрипаля

"Благодаря Скрипалю и Литвиненко испанская полиция получила более точное представление о феномене русской мафии в то время как до начала сотрудничества с ними в Испании были серьезные проблемы из-за отсутствия представления о том, как действует организованная преступность из России", — рассказал бывший сотрудник испанской полиции, пожелавший остаться анонимным.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Это привело к крупному международному скандалу. В Лондоне заявили, что к произошедшему причастна Россия, Москва подобные обвинения категорически отрицает.

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5 сентярбя Королевская прокурорская служба Британии назвала имена россиян, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей — это Александр Петров и Руслан Боширов.

В Москве заявили, что названные имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Великобританию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.