Путин поддержал предложение Эрдогана о перемирии в Идлибе

В ходе саммита лидеров России, Ирана и Турции в Тегеране ведется работа по составлению итогового заявления о перемирии в Идлибе.

СУХУМ, 7 сен —Sputnik. Владимир Путин, отвечая на слова турецкого коллеги Тайипа Эрдогана о возможном перемирии в Идлибе, подчеркнул, что участники саммита не могут отвечать за террористов и вооруженную оппозицию, передает РИА Новости. © Sputnik . Михаил Климентьев Эрдоган выступил за установление перемирия в Идлибе

"Я считаю, что президент Турции в целом прав, это было бы хорошо. Но мы же за них не можем сказать, тем более не можем сказать за террористов Джебхат-ан-Нусры* и ИГИЛ*, что они прекратят стрелять или прекратят использовать беспилотные летательные аппараты с бомбами", — заявил Путин на саммите России, Турции и Ирана.

Он заметил, что коллеги при подготовке текста итоговой декларации "сделали его максимально рабочим, дипломатическим, действительно".

"Здесь вы, безусловно, правы, здесь есть формулировки несколько обтекаемые, но зато они реалистичные", — сказал Путин.

Эрдоган со своей стороны уточнил, что этот призыв — оставить оружие — касается не только Джебхат-ан-Нусры*, но и других организаций, касается всех террористов. "Что вы должны оставить оружие, это мы призыв делаем из этого саммита", — заявил турецкий лидер.

"Я тоже поддерживаю, да, я согласен с президентом Эрдоганом", — подтвердил Путин.

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*Террористические организации, запрещенные России.