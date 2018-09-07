19:22 07 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.03
  • EUR80.36
Поиск
Саммит лидеров России, Ирана и Турции в Тегеране

Путин поддержал предложение Эрдогана о перемирии в Идлибе

© Sputnik . Михаил Климентьев
Новости
Получить короткую ссылку
38 0 0

В ходе саммита лидеров России, Ирана и Турции в Тегеране ведется работа по составлению итогового заявления о перемирии в Идлибе.

СУХУМ, 7 сен —Sputnik. Владимир Путин, отвечая на слова турецкого коллеги Тайипа Эрдогана о возможном перемирии в Идлибе, подчеркнул, что участники саммита не могут отвечать за террористов и вооруженную оппозицию, передает РИА Новости.

Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
© Sputnik . Михаил Климентьев
Эрдоган выступил за установление перемирия в Идлибе

"Я считаю, что президент Турции в целом прав, это было бы хорошо. Но мы же за них не можем сказать, тем более не можем сказать за террористов Джебхат-ан-Нусры* и ИГИЛ*, что они прекратят стрелять или прекратят использовать беспилотные летательные аппараты с бомбами", — заявил Путин на саммите России, Турции и Ирана.

Он заметил, что коллеги при подготовке текста итоговой декларации "сделали его максимально рабочим, дипломатическим, действительно".

"Здесь вы, безусловно, правы, здесь есть формулировки несколько обтекаемые, но зато они реалистичные", — сказал Путин.

Эрдоган со своей стороны уточнил, что этот призыв — оставить оружие — касается не только Джебхат-ан-Нусры*, но и других организаций, касается всех террористов. "Что вы должны оставить оружие, это мы призыв делаем из этого саммита", — заявил турецкий лидер.

"Я тоже поддерживаю, да, я согласен с президентом Эрдоганом", — подтвердил Путин.

Путин заявил, что террористы в Идлибе готовят провокации>>

*Террористические организации, запрещенные России.

Теги:
перемирие, Владимир Путин, Хассан Рухани, Реджеп Эрдоган, Турция, Иран, Сирия, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Водитель курит за рулем автомобиля, архивное фото
    Выпил - за руль не садись!

    Министерство иностранных дел Казахстана проверяет информацию о том, что работник посольства сел пьяным за руль автомобиля в Литве.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгул Жээнбекова во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Манас. Архивное фото
    Первая леди

    Как познакомилась с будущим мужем и почему так редко появляется на публике – Sputnik собрал интересные факты о жене президента Кыргызстана Айгуль Токоевой.

  • Китай, архивное фото
    Снять барьеры

    Премьер-министр Беларуси Сергей Румас рассказал о трудностях, которые испытывают отечественные предприятия на китайском рынке.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Морж Миша в Приморском океанариуме на острове Русский во Владивостоке
Неделя в объективе: морж Миша, Макрон в школьной столовке и похороны Ареты Франклин
14 школьников из одной семьи
Самая многодетная мать России: 14 школьников из одного семьи
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia