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Скончался премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия

Книга соболезнований в связи с гибелью Гагулия открыта в Москве

© Sputnik . Андрей Стенин
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Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (13)
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Геннадий Гагулия погиб в автокатастрофе вечером 8 сентября, авария произошла на 47 километре республиканской трассы, в селе Блабырхуа.

СУХУМ, 9 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. Книга соболезнований в связи с гибелью премьер-министра Абхазии открыта в Москве 9 сентября, прокомментировал корреспонденту Sputnik Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в России Игорь Ахба.

Сотрудники милиции на месте ДТП в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия
© Фото : предоставлено Сарией Кварацхелия
МВД Абхазии сообщило детали аварии, в которой погиб премьер Гагулия

"Посольство выражает глубокое соболезнование в связи с гибелью премьер-министра республики Абхазия Геннадия Леонидовича Гагулия. Скорбим вместе со всеми. В посольстве Абхазии в России будет открыта траурная книга, приспущен флаг. Все, кто хочет выразить свои соболезнования, оставить запись в траурной книге, могут прийти в посольство. Так будет в течение всех траурных дней", – сказал он. 

Правительственный кортеж, в котором ехал премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия попал в аварию примерно в 22:40 в субботу 8 сентября.

Кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию. На 47 километре республиканской трассы, в районе села Блабырхуа водитель ВАЗ-21099, который ехал по встречной полосе, столкнулся с машиной премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия марки "Toyota Camry", после чего правительственный автомобиль ушел в кювет.

Геннадий Гагулия от полученных травм скончался по дороге в больницу. Водитель и охранник премьер-министра Абхазии попали в районное ЦРБ Гудауты, но они не получили серьезных травм и были выписаны сразу.

Водитель автомобиля ВАЗ-2199 не уступил дорогу правительственному кортежу.

После медицинского освидетельствования, выяснилось, что водитель автомобиля ВАЗ-2199 Хаджарат Тарсман был под действием наркотиков, об этом сообщил Sputnik помощник генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба.

Торгово-промышленная палата РА
© Sputnik
Президент в премьеры: как будет работать ТПП Абхазии после ухода Гагулия

На месте ДТП работают республиканские службы. Детали происшествия уточняются.

Геннадий Гагулия был в составе абхазской правительственной делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба, возвращавшейся из официальной поездки в Сирию.

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Президент Абхазии, который был в одной колонне с премьер-министром республики, не пострадал в ДТП.

Основной состав абхазской делегации, ехавшей за правительственным кортежем в автобусе, также не пострадал.

Пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба назвала гибель премьер-министра республики Геннадия Гагулия несчастным случаем, не связанным с покушением.

Темы:
Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (13)
Теги:
траур, соболезнования, Игорь Ахба, Абхазия, Россия


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