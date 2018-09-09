Театр на Малой Бронной перенес гастроли в Абхазии из-за гибели премьера

Премьера спектакля "Три высокие женщины" Московского драматического театра на Малой Бронной в РУСДРАМе была намечена на 10 и 11 сентября.

СУХУМ, 9 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Гастроли спектакля "Три высокие женщины" переносятся из-за гибели премьер-министра Абхазии, написала на своей странице в Facebook актриса Московского драматического театра на Малой Бронной Вера Бабичева.

"Сегодняшний день начался с того, что мы узнали, в автокатастрофе погиб премьер-министр Абхазии. В стране объявлен траур. И мы все вместе с руководством театра РУСДРАМ и его директором Ираклием Хинтба приняли решение перенести эти гастроли. Не смотря на огромные затраты театра, два зала аншлаговых, собранных чемоданов и реквизита (ну это вообще ерунда) мы остались в Москве. Наши соболезнования!", — написала она.

Генеральный директор Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба на своей странице в Facebook написал, что показ премьеры переносится на 24 и 25 сентября.

"Очень надеюсь на понимание и поддержку наших зрителей", — написал он.

РУСДРАМ обратился к зрителям, которые планировали 10 и 11 сентября посетить премьеру спектакля "Три высокие женщины".

"В связи с трагической гибелью премьер-министра страны нами принято решение об отмене показов спектакля "Три высокие женщины" 10 и 11 сентября. Мы скорбим вместе с нашим народом, и хотя этот спектакль — серьезный и драматический, мы не имеем морального права играть его в эти дни. Выдающиеся российские актрисы, занятые в спектакле, приносят искренние соболезнования всему абхазскому народу", — говорится в обращении.

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В тексте также отмечается, что театр высоко ценит, что участники спектакля "Три высокие женщины" согласились изменить собственные планы, перекроить расписание, отказаться от других проектов, чтобы спектакль абхазскому зрителю.

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"Поэтому сообщаем, что нам удалось перенести показы спектакля "Три высокие женщины" на 24 и 25 сентября. Этим спектаклем мы закроем 37-й сезон нашего театра. Билеты, приобретенные на 10 и 11 сентября, действительны. По билетам на 10 сентября можно будет посетить спектакль 24 сентября, по билетам на 11 сентября — спектакль 25 сентября", — отмечает РУСДРАМ.

Если зрители не могут посетить спектакль в эти дни, то они вправе обменять билеты на другие спектакли театра, либо возвратить их в кассу театра или офисы "А-Мобаил" с 10 по 16 сентября.

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Геннадий Гагулия в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба находился с официальным визитом в Сирии. Правительственный кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию вечером в субботу 8 сентября. Премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия скончался на 71-м году жизни в результате ДТП, произошедшего на отрезке дороги Псоу-Сухум около 23:00 8 сентября.