Дамения о гибели Гагулия: потеряли человека, который мог принести немало пользы

Директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Олег Дамения в интервью Sputnik оценил вклад погибшего в ДТП Геннадия Гагулия в развитие республики.

СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Геннадий Гагулия был очень опытным и хозяйственным человеком, Абхазия потеряла человека, который мог принести немало пользы абхазскому обществу, сказал в интервью Sputnik директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Олег Дамения.

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Олег Дамения выразил сомнение в том, что люди, отвечающие за безопасность премьер-министра, профессионально подготовлены к этой деятельности.

"Вероятность таких происшествий на наших дорогах чрезвычайно велика, я не уверен, что люди, обеспечивающие безопасность, готовы к этому виду деятельности. Не раз я был очевидцем того, как эти люди на дорогах создают аварийную ситуацию. Я уже не говорю о простых водителях, мы уже привыкли к тому, но когда люди, которые должны обеспечивать безопасность на дорогах, создают беспорядок и когда транспортные средства, на которых ездят наши руководители, тоже нарушают правила, то это, конечно, увеличивает возможность ДТП", — подчеркнул Дамения.

Автомобиль Геннадия Гагулия попал в ДТП, направляясь в Сухум после визита делегации республики в Сирию.

"Хочу выразить соболезнование родным и близким Геннадия Леонидовича. Я его знал с советских времен, это очень опытный, хозяйственный человек. Он и после войны работал премьером, и тогда ему не удалось проявить свой опыт. Он немало сделал на посту президента Торгово-промышленной палаты, а вот премьером поработать не успел. Очень жаль, что он так погиб. Мы все переживаем… Его утрата, конечно, скажется на всех нас", — добавил он.

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Правительственный кортеж, в котором ехал премьер-министр Абхазии Геннадием Гагулия, попал в аварию примерно в 22:40 в субботу 8 сентября.

Кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию. На 47 километре республиканской трассы, в районе села Блабырхуа водитель ВАЗ-21099, который ехал по встречной полосе, столкнулся с машиной премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия марки Toyota Camry, после чего правительственный автомобиль ушел в кювет.

Геннадий Гагулия от полученных травм скончался по дороге в больницу. Водитель и охранник премьер-министра Абхазии попали в районное ЦРБ Гудауты, но они не получили серьезных травм и были выписаны сразу.

Водитель автомобиля ВАЗ-2199 не уступил дорогу правительственному кортежу.

После медицинского освидетельствования, выяснилось, что водитель автомобиля ВАЗ-2199 Хаджарат Тарсман был под действием наркотиков, об этом сообщил Sputnik помощник генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба.

На месте ДТП работают республиканские службы. Детали происшествия уточняются.

Первые видеокадры с места аварии, в которой погиб премьер Абхазии>>

Геннадий Гагулия был в составе абхазской правительственной делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба, возвращавшейся из официальной поездки в Сирию.

Президент Абхазии, который был в одной колонне с премьер-министром республики, не пострадал в ДТП. Основной состав абхазской делегации, ехавшей за правительственным кортежем в автобусе, также не пострадал.

Пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба назвала гибель премьер-министра республики Геннадия Гагулия несчастным случаем, не связанным с покушением.