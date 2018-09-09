Определены дата и место прощания с премьером Абхазии Гагулия, погибшем в ДТП

СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Официальная церемония прощания с Геннадием Гагулия состоится 12 сентября с 11:00 до 14:00 в Доме культуры в городе Гудаута. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.

В связи с трагической гибелью премьер-министра Республики Абхазия Геннадия Леонидовича Гагулия распоряжением президента 12 сентября 2018 года объявлено днем траура в Абхазии.

В этот день на всей территории республики будут приспущены государственные флаги. Учреждения культуры и телерадиокомпании отменят развлекательные мероприятия и передачи в день траура.

Геннадий Гагулия в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба находился с официальным визитом в Сирии.

Правительственный кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию вечером в субботу 8 сентября. Премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия скончался на 71-м году жизни в результате ДТП.

Министр внутренних дел рассказал обстоятельства аварии, в которой погиб премьер>>

По данным МВД, авария произошла на 47 километре трассы, в районе села Блабырхуа Гудаутского района, примерно в 22:40. Водитель автомобиля ВАЗ-2199 не уступил дорогу правительственному кортежу, в результате чего произошло ДТП. По сообщению МВД водитель ВАЗ находился в состоянии наркотического опьянения.